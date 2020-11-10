«دو» تطلق نسخة برنامج تدريب الخريجين الإماراتيين 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تفاصيل النسخة الجديدة من برنامج تدريب الخريجين للعام 2020، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات الجيل القادم من قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستهدف البرنامج في نسخته الجديدة تسريع تنمية وصقل المهارات الشخصية والمهنية للمواهب الوطنية الشابة في دولة الإمارات. و

يأتي البرنامج في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دو لدعم استراتيجية التوطين وتقديم الدعم لأبناء الإمارات في مساراتهم المهنية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. وانطلقت النسخة الجديدة من البرنامج في شهر نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 12 شهراً، حيث سيتم تزويد الطلبة المشاركين بمجموعة من الخبرات والمهارات والرؤى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قيادة التوجهات

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في حديثه عن أهداف البرنامج: «منذ تأسيسها وإلى الآن، حرصت دو على استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية إيماناً منها بقدرة شباب الإمارات على قيادة التوجهات الاستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها وتطلعاتها على المدى البعيد.

وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات لا سيّما فيما يتعلق بالتغيرات على مستوى سوق العمل والمهارات الناشئة التي باتت ضرورية في ظل التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال، نعتقد بأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الشركات الوطنية التي ينبغي عليها التركيز بصورة أكبر على تمكين الشباب الإماراتي ورفدهم بجميع الأدوات والمهارات اللازمة التي تضمن لهم مواكبة المتطلبات ليكونوا على أتم الاستعداد للمستقبل.

ومن هنا يأتي إطلاق النسخة الجديدة من برنامج تدريب الخريجين الجدد ليؤكد التزامنا الثابت تجاه ليس فقط تعزيز مهارات وخبرات الشباب الإماراتيين، وإنما أيضاً تجاه دعم الرؤى الثاقبة التي حددتها قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بضرورة إرساء أسس متينة لاقتصاد معرفي مستدام عماده أبناء الإمارات».

وسيعتمد البرنامج على نهج التعلم المدمج لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للشروع في مسارات مهنية ناجحة في قطاع الاتصالات. وتم تصميم البرنامج لتمكين المواهب الإماراتية في مساراتها المهنية وتقديم الدعم لأبناء الإمارات عبر عدة مراحل بما يضمن تمتعهم بالمهارات اللازمة التي تخوّلهم تولي أدواراً ووظائف في المجالات الرقمية والتقنية. وتعتزم دو توظيف 15 خريجاً جديداً عبر مختلف أقسام الشركة.

مسؤولية

ومن جهته قال إيهاب حسن، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

«انطلاقاً من موقعنا كشركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقع على عاتقنا مسؤولية تسخير كافة مواردنا وخبراتنا لتقديم الدعم لأبناء الإمارات وتمكينهم من الشروع في مسارات مهنية حافلة بالإنجازات في قطاع الاتصالات. وتتمثل غايتنا الأساسية من خلال برامجنا التدريبية في إعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولتنا».

برنامج تدريبي متقدم

سيتم نقل الطلبة الذين يتمّون بنجاح المراحل الأولى من برنامج تدريب الخريجين إلى أقسام وأدوار وظيفية محددة بما يتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، وسيتم تعيين خبراء ومرشدين لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة وإحراز تقدم ملموس من خلال تزويدهم بالتقييمات والملاحظات بشكل منتظم.

وسيحظى المتدربون بفرصة تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، والتي تشمل مهارات التدريب التقني والتناوب عبر وظائف العمل الرئيسية والتدريب العملي والمراجعات فضلاً عن إتقان المهارات المتعلقة بإعداد العروض التقديمية وغيرها. وسيتمكن المشاركون أيضاً من التفاعل مع أعضاء الإدارة من خلال اجتماعات ومشاريع منتظمة، هذا إلى جانب التواصل المستمر مع خبراء الشركة.

رؤى متقدمة للقطاع

تُعد مشاركة المعرفة والتواصل المستمر من الركائز الأساسية في البرنامج، فإلى جانب حضور مؤتمرات وورش عمل وندوات مستمرة، سيكتسب المتدربون رؤى وخبرات جديدة من خلال توليهم مسؤوليات ومشاريع إضافية خلال الأشهر (7 و8 و9) من عمر البرنامج، حيث سيتعرفون على أفضل الممارسات ويستكشفون فرصاً محلية وعالمية من خلال برامج الإيفاد التي توفرها دو لهم بالتعاون مع شركاء مثل نوكيا وهواوي و«كيه بي إم جيه».

مسارات مهنية شاملة

وتتمحور المرحلة النهائية من البرنامج حول تمكين المتدربين من تولي زمام الأمور وأداء الأدوار والمسؤوليات بشكل مستقل .

إضافة إلى تزويدهم بمهارات متخصصة لمساعدتهم على تعزيز قدراتهم الشاملة. وسيتمكن المشاركون أيضاً من الحصول على فهم أكبر فيما يخص المهارات الإدارية والقيادية الأساسية من خلال جلسات تدريبية عبر الإنترنت وأثناء العمل بما في ذلك المهام والمسؤوليات الممتدة والمشاريع الجديدة والمشاركة في عمليات صنع القرار.

الوظائف الرقمية

وتشمل الوظائف الرقمية والتقنية الشاغرة التي تتطلع دو إلى ملئها كجزء من برنامج تدريب الخريجين لعام 2020، أخصائي إدارة قيمة عملاء فيرجن موبايل، وأخصائي في الشؤون التنظيمية والاقتصادية، وأخصائي في قضايا الاحتيال، وأخصائي في الشؤون القانونية، وأخصائي في هندسة نظم المؤسسات، وأخصائي في أنظمة دعم العمليات، وأخصائي في أنظمة دعم الأعمال، وأخصائي ضمان الإيرادات، وأخصائي تصميم تجارب الاستخدام، وأخصائي في مجال الاتجاهات الرقمية - والتجارية، وأخصائي في مجال تكامل وبرمجة واجهات التطبيقات، وأخصائي في مجال قبول المستخدمين، وأخصائي في الهندسة السحابية، وأخصائي في علوم البيانات، وأخصائي في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز