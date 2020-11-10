الإمارات لأنظمة المباني الحديدية تعزز حضورها في عُمان

المصدر: دبي - البيان

تمكنت الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، والمتخصصة في مجال صناعة الهياكل الفولاذية في الشرق الأوسط، من تعزيز حضورها في سلطنة عمان، من خلال فوزها بعقود في منطقة الدقم والعمل على تنفيذها، بما في ذلك عقود مشروع مصفاة الدقم ومشاريع أخرى.

وكجزء من العقد الجاري تنفيذه لمشروع مصفاة الدقم، تقوم الشركة بتوريد وتركيب 3,000 طن متري للمستودعات ومباني الصيانة ومبنى الرواسب الطينية ومبنى الإدارة الرئيسي والمظلات والعديد من المنشآت الأخرى، والتي تعد جزءًا من المرحلة الثانية التي تشمل الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء من مشروع مصفاة الدقم.

وفازت الشركة أيضاً بعقد توريد 1,500 طن متري من الحديد لمحطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه والذي يشتمل على توريد وتركيب هيكل فولاذي لمبنى التناضح العكسي ومبنى المعالجة المسبقة، والمبنى المخصص للمواد الكيميائية، ومبنى الصرف الصحي. ويتواصل العمل في هذه المشاريع المتوقع اكتمالها قبل نهاية هذا العام.

وقال جوزيف شدياق، مدير عام شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: يسهم قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في دعم نمو الاستثمارات في عمان، وتبرز منطقة الدقم لتكون مركزها الصناعي المستقبلي.

وضمن العقود المنجزة لمشاريع الدقم، قامت الشركة بتوفير 1,500 طن متري من الحديد لتشييد المباني في المحطة التجارية ومناطق العمليات داخل مشروع ميناء الدقم، والتي أنجزت في الربع الأول من العام 2020.

وتشمل قائمة المشاريع الأخرى التي نفذتها الشركة في السلطنة «مشروع الطاقة المستقل - صور»، وهو أكبر مشروع مستقل للطاقة يتم تنفيذه في السلطنة، ومشروع مزون للألبان، ومشروع «خزان شركة بي بيه BP»، ومشروع تطوير مصفاة صحار، والهياكل الفولاذية داخل مركز عمان للمؤتمرات، ومشروع متحف عمان.

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