إنفستكورب تبيع 8 عقارات سكنية في الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها باعت مؤخراً ثمانية عقارات سكنية في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك بأكثر من 900 مليون دولار.

والعقارات المباعة كانت مباني للشقق السكنية مع حدائق تقع في مناطق حضرية كبرى في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك.

واستحوذت إنفستكورب على هذه المباني عامي 2016 و2017 وقامت بالعديد من الخطوات لتعزيز قيمتها، وزادت متوسط الإيرادات الشهرية لكل وحدة بنحو 20٪، ونفذت عمليات تطوير للمباني والمرافق الملحقة بها وتجديد للشقق.

بالإضافة إلى الاستفادة من الأسس الصلبة للطبيعة السكنية للأسواق المستهدفة التي تتمتع بديناميكيات عرض وطلب مواتية.

وقال طارق المحجوب، رئيس أسواق الإمارات وعمان في إنفستكورب للثروات الخاصة:

تملك إنفستكورب سجلاً حافلاً وثابتاً من الاستثمار في سوق العقارات الأمريكية بشكل عام وفي العقارات ذات المساكن المتعددة بشكل خاص.

وقد سمحت الخبرة العميقة لفريقنا في السوق برؤية القيمة المحتملة لهذه الأصول والتنفيذ المحكم لخطة عملنا. ونحن سعداء بنتيجة هذه الاستثمارات ولا نزال نركز على إيجاد عقارات أخرى تولد تدفقات نقدية قوية وتقدم المزيد من فرص النموّ.

وقالت خلود إبراهيم، المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفستكورب: عملية البيع هذه تضيف قيمة لمستثمرينا ومساهمينا. وقمنا بتجميع هذه المحفظة من العقارات السكنية المؤجَّرة بنسبة كبيرة والكائنة في أسواق رئيسية مستهدفة تتمتع بأسس اقتصادات قوية ونمو سكاني في موازاة محدودية العرض.

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