22 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال 3 جلسات

المصدر: وام

واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها القوي لليوم الثالث على التوالي وسط تسابق المؤسسات الاستثمارية والافراد على ضخ المزيد من السيولة لاقتناص الفرصة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب .

وفي ظل استمرار مسيرة الصعود فقد عززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من أرباحها التي وصلت اليوم الى نحو 7 مليارات درهم مما رفع من اجمالي مكاسبها خلال 3 جلسات الى 22 مليار درهم .

وتزامن التحسن في الأسواق مع ارتفاع حجم السيولة المتداولة حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 965 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 453 مليون سهم نفذت من خلال 9343 صفقة.

من جانبها فقد اخترقت المؤشرات العامة للأسواق في كل من دبي وأبوظبي حواجز جديدة كما كان متوقعا بحسب معطيات التحليل الفني وباتت مرشحة لتحقيق مزيد من الصعود خلال الأيام القادمة.

وفيما قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي الى مستوى 2265 نقطة بزيادة نسبتها 2.05 % فقد أغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية عند 4768 نقطة بنمو نسبته 0.52% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وواصل سهم اعمار العقارية تحقيق المزيد من الارتفاعات بالغا 2.90 مما يمهد لتجاوزه حاجز 3 دراهم بكل سهولة ،في حال استمر في صعوده على النحو المسجل خلال اليومين الماضيين .من جانبه ارتفع سهم اعمار مولز بالحد الأعلى المسموح به يوميا مغلقا عند 1.67 درهم واعمار للتطوير الى 2.42 درهم ،أما في قطاع البنوك فقد واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني صعوده بالغا 10 دراهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم بنك دبي الإسلامي الى 4.25 درهم . وصعد سهم العربية للطيران الى 1.16 درهم .

وعلى الجانب الأخر فقد ضمت قائمة الأسهم الرابحة في سوق العاصمة بنك أبوظبي الأول المغلق المرتفع إلى 11.90 درهم وبنك أبوظبي التجاري 6.011 درهم وعاد سهم الشركة العالمية القابضة مجددا إلى مستوى 40 درهما ،في حين بلغ سهم ادنوك للتوزيع 3.35 درهم .

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