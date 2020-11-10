4.9 ملايين درهم صافي ربح «أمانات» في 9 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت أمس شركة أمانات القابضة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في منطقة الخليج، نتائجها المالية الموحدة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث بلغ إجمالي الدخل المعدل خلال تلك الفترة 44.0 مليون درهم بانخفاض سنوي بمعدل 32.1% وبلغ الدخل من الاستثمارات (بعد استثناء البنود غير المتكررة)، 33.7 مليون درهم بانخفاض سنوي بمعدل 30.4%، بينما بلغ صافي الربح المعدل 4.9 ملايين درهم خلال نفس الفترة، بانخفاض سنوي نسبته 78.7%.

وبعد الاستثناءات، بلغ إجمالي الدخل 27.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بانخفاض سنوي قدره 63.8%، في حين سجل الدخل من الاستثمارات 16.9 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة، بانخفاض سنوي نسبته 67.6%. وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 11.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنةً بصافي ربح قدره 33.4 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق.

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