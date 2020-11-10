غرفة دبي تستضيف بعثة إسرائيلية لدعم الشراكات الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي زيارة رسمية لبعثة تجارية إسرائيلية رفيعة المستوى تضم كبار المسؤولين وقادة أكبر الهيئات والاتحادات الممثلة للقطاع الخاص في إسرائيل وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري، في خطوة تهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وتنمية العلاقات الاستثمارية في قطاعات ذات اهتمام مشترك، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين.

وذلك في أعقاب بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل. ويترأس الوفد الإسرائيلي الزائر الذي تستضيفه غرفة دبي يوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، ويضم 12 عضواً منهم أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، وأفشالوم فيلان، الأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين بالإضافة إلى مسؤولين ومديرين آخرين في هذه الهيئات.

وقد قامت غرفة دبي بإعداد جدول مزدحم بالزيارات واللقاءات المهمة للوفد الزائر في دبي، حيث سيلتقي ويجتمع الوفد الزائر مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمنطقة الحرة لمطار دبي (دافزا) ودبي الجنوب ومكتب «إكسبو 2020 دبي» والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وموانئ دبي العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة.

بالإضافة إلى زيارة إلى مركز محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري. واستقبلت أمس غرفة دبي الوفد الاقتصادي الإسرائيلي الزائر في مقر الغرفة، حيث رحب حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بأعضاء البعثة التجارية الزائرة، معتبراً الزيارة فرصة لتفعيل الشراكات الاقتصادية، والارتقاء بها إلى آفاق واسعة تنسجم مع إمكانات الجانبين وخبراتهما الكبيرة.

وأشار بوعميم إلى وجود فرص استثمارية عدة يمكن البناء لتوطيد التعاون الثنائي أبرزها في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتقنيات المتطورة وصناعة المجوهرات والخدمات المالية والسياحة والصناعات الفضائية والخدمات اللوجستية والشحن البحري، مؤكداً أن الجانبين يمتلكان القدرات المطلوبة والرغبة المشتركة في ترسيخ تعاونهما بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، ويفيد مجتمعات الأعمال في المنطقة.

واستعرض بوعميم أمام الوفد الزائر المشهد الاقتصادي في دبي، وركائز الإمارة الأساسية والمزايا التنافسية التي توفرها لجميع الشركات من كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أن دبي تعتبر مركزاً عالمياً للأعمال، وقلباً نابضاً للتجارة العالمية، ووجهة رئيسية جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الإمارة منفتحة على كافة الأسواق العالمية.

وبدوره أشار يوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية إلى أن الزيارة الحالية تعتبر خطوة مهمة نحو علاقات اقتصادية أكثر متانة وقوة، مؤكداً أنها ستساعد في فهم بيئة الأعمال في دبي بشكل أكثر وضوحاً، وتخلق حواراً مباشراً فعالاً ستكون انعكاساته الإيجابية على مجتمع الأعمال بالمنطقة، مشيداً بالمكانة الاقتصادية العالمية التي تحتلها دبي، ونموذجها الاقتصادي المرن والقوي، وتنوع قطاعاتها الاقتصادية ووفرة الفرص الاستثمارية.

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