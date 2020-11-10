151.1 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 151,18 مليار درهم، توزعت إلى واردات بقيمة 69,33 مليار درهم، وصادرات بقيمة 55,37 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 26,48 مليار درهم.

وسجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، نحو 778,699 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى، في ظل إطلاق الإدارة العديد من الممكنات الذكية، التي أسهمت في إنجاز عمليات التخليص الجمركي والمعاملات بكل سهولة ويسر.

وتنوعت وسائل النقل المستخدمة في توصيل البضائع بتجارة أبوظبي الخارجية، والتي توزعت إلى التجارة المنقولة جواً بقيمة 51,35 مليار درهم، و59,38 ملياراً قيمة التجارة المنقولة بحراً، و40,45 مليار درهم قيمة التجارة المنقولة براً.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن توجيهات القيادة الرشيدة، أسهمت في ترسيخ موقع إمارة أبوظبي الرائد على خارطة التجارة العالمية، في ظل إطلاق العديد من حزم التحفيز والتسهيلات للشركات، إضافة إلى تطوير خدمات جمركية مبتكرة، تعتمد على التقنيات الحديثة.

والتي انعكست بشكل جلي على أداء موظفي ومفتشي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، فضلاً عن التدريب المستمر للموظفين على أحدث أساليب التهريب، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وحافظت تجارة أبوظبي الخارجية، على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لأبوظبي، بتجارة بلغت قيمتها 32,22 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 10,70 مليارات، تلتها إيطاليا بقيمة 9,85 مليارات، تلتها الصين بقيمة 9,83 مليارات درهم، تلتها هونغ كونغ بقيمة 7,24 مليارات درهم.

الربع الثالث

وحققت التجارة نمواً بنسبة 10 % خلال الربع الثالث، بقيمة 55 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، توزّعت إلى واردات بقيمة 21 مليار درهم، وصادرات بقيمة 25 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 9 مليارات درهم.

وتقدم الذهب والمجوهرات، التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، في الربع الثالث، بقيمة 15 مليار درهم، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، بقيمة 9 مليارات درهم، تلتها المعادن ومصنوعاتها بقيمة 7 مليارات درهم، تلتها معدات النقل بقيمة 5 مليارات درهم.

كما توزعت تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة الجمركية، إلى التجارة المنقولة جواً، بقيمة 23 مليار درهم، و19 مليار درهم قيمة التجارة المنقولة بحراً، و13 مليار درهم قيمة التجارة المنقولة براً.

قائمة البضائع

تصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة البضائع في تجارة أبوظبي الخارجية، بقيمة 27,64 مليار درهم، وبنمو 157 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت قيمتها 10,76 مليارات، تلتهما الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت ولوازمها، بقيمة 25,26 مليار درهم، بنمو 10 %، مقارنة مع 22,90 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 23,72 مليار درهم، تلتها معدات النقل بقيمة 22,23 مليار درهم.

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