مؤتمر يبحث عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة

المصدر: دبي- البيان

اختتم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أعمال مؤتمر عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية، ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات بالبحرين. وأقيم المؤتمر عبر «تقنية الاتصال عن بُعد». واشتملت أهدافه على تحقيق الترابط والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات والبحرين، لتطوير المعرفة العقارية.

وتمكن المؤتمر من استقطاب ما يزيد على 200 مشارك، إلى جانب نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين، لتطوير المعرفة العقارية، التي تمثل جانباً مهماً من التعاون المشترك، وتمت خلاله مناقشة التحديات والحلول المبتكرة لمستقبل أفضل للأسواق العقارية لترسيخ الثقة والسعادة.

وقالت هند المري المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري: يعتبر هذا المؤتمر تجسيداً لعلاقات الأخوة القوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. لقد ناقشنا تبعات الجائحة، التي طالت تأثيراتها العالم أجمع، لكننا من خلال جهود التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعرفة، سنتمكن من مواجهة تداعياتها عن طريق إيجاد أفضل الحلول وأنسب الطرق للنهوض بالقطاع العقاري من جديد، وبث الروح في أوصاله، بالاعتماد على خبراتنا وقدراتنا في مواجهة الأزمات السابقة. كما يدعم المؤتمر مهمتنا الرامية إلى توفير المعرفة العقارية داخل الإمارات وخارجها.

وأضافت: نسعد بتبادل خبراتنا مع الزملاء في البحرين، وإتاحة الفرص أمام المهتمين بالقطاع العقاري للانضمام إلى دوراتنا المتخصصة، بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة في الأسواق. وفي الوقت ذاته، فإننا نبدي الاستعداد التام للعمل في المزيد من المشاريع المستقبلية لرفد قطاعينا بالخبرات اللازمة.

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