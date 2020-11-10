اقتصادية دبي تعلن الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال غداً

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعلن اقتصادية دبي غداً الأربعاء عن الفائزين بالدورة السادسة والعشرين من جوائز التميز لقطاع الأعمال، وذلك خلال الحفل الافتراضي الأول من نوعه، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لـ«كوفيد -19».

ومن المقرر الإعلان عن 46 فائزاً من مختلف القطاعات الاقتصادية بجوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة العام 2019، والتي تشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.

وقالت شيخة البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال: شهدت دورة التقييم لعام 2019 توسيع نطاق وحجم جوائز التميز لقطاع الأعمال بشكل ملحوظ من حيث المشاركة والتقييم. وبشكل عام، شهدنا زيادة بنسبة 3-5% في المتقدمين مقارنة في العام السابق، مما يعكس الشهية المتزايدة بين الشركات لاعتماد مبادئ معايير الجودة والتميز عبر عملياتهم وخدماتهم.

كما شهدنا أيضًا تحسنًا ملحوظًا في الوصول المعرفي المتميز داخل مجتمع الأعمال من خلال مشاركة 1504 مندوبين وتدريبهم عبر فعاليات التميّز المتنوعة، مثل ورش العمل التدريبية والمؤتمرات، بهدف تطوير الشركات المتقدمة والمقيّمين والمتسوقين السريين والشركات«.

وأضافت: أثبتت أزمة جائحة كوفيد-19 السائدة متانة وقوة رحلة التميز التي تدعمها اقتصادية دبي وتعمل على تعزيزها باستمرار. كما أن ما يقرب من 90% من الشركات الأعضاء في برنامج دبي للخدمة المتميزة تمتثل تمامًا للإجراءات الاحترازية الجديدة للصحة والسلامة للحد من كوفيد-19. واصلنا إشراك المتقدمين والمقيّمين من خلال منصات الإنترنت في ظل هذه الجائحة وبلغ معدل الرضا عن هذه الأحداث أكثر من 80%».

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