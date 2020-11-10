منصور بن زايد يبحث العلاقات الاقتصادية مع أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الوطن، سردار عمر زاقوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية في أوزبكستان، والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية وتعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وسجل زاقوف كلمة في سجل كبار الزوار بقصر الوطن، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، متمنياً مزيد من النمو والتقدم الازدهار لهذه العلاقات، بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.

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