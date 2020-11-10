دبي تشارك في صناعة تاريخ جديد للنقل

المصدر: دبي-البيان

حققت شركة «ڤيرجن هايبرلوب» بدعم من شركة موانئ دبي العالمية، إنجازاً تاريخياً أمس مع نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة «هايبرلوب».

وشهد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة ڤيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أول اختبار لنقل الركاب في مدينة لاس ڤيجاس الأمريكية، مؤكداً:

«يسعدنا أن نسهم في صنع تاريخ جديد مع أول ظهور لنمط جديد للنقل الجماعي منذ أكثر من 100 عام، اقتربنا خطوة أخرى نحو عصر جديد في عالم النقل المستدام وفائق السرعة للأشخاص والبضائع». ويمهد الانجاز الطريق أمام تبنّي أنظمة هايبرلوب حول العالم لاسيما في السعودية والإمارات.

وكان جوش جيجل، الرئيس التقني والشريك المؤسس، وسارة لوشيان، مدير تجربة الركاب، في ڤيرجن هايبرلوب أول من خاضا هذه التجربة. وذلك بعد أن أجرت الشركة في السابق أكثر من 400 اختبار دون ركاب.

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