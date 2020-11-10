دبي ثالث أكثر المدن أماناً للسفر بالعالم 2021

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

حلت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة أكثر عشر مدن أماناً في العالم للسفر2021، التي أصدرتها مؤخراً شركة «Travel Protection Berkshire Hathaway» متصدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتفوقة على كل من مدريد، وبرلين، وهونولولو، وسيئول، وباريس، ونيو يورك، ولوس انجليس، ولم تتقدم عليها سوى طوكيو، ولندن.

وحازت دبي بموجب الاستطلاع على ما نسبته 50.3 %، مسجلة درجات عالية في سلامة المرأة والسلامة الذاتية، بينما حصدت 62.7 درجة في إجمالي التصنيف. وقالت الشركة في تقريرها: «عندما يتعلق الأمر بمعدلات الجريمة المنخفضة، فمن الصعب التفوق على دبي، كما قامت جوهرة تاج الإمارات بعمل استثنائي في كبح جماح الوباء».

وأضاف: «تتباهى المدينة بشواطئها ومراكز تسوقها، ولكن الدافع الحقيقي لزيارة دبي هو مشاهدة الهندسة المعمارية المذهلة».

وتابع: «لا توجد مدينة في العالم تضاهي دبي، فعندما يتعلق الأمر بالشكل، فهو فئة خاصة بحد ذاته».

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