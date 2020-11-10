الحديريات وجهة سياحية جديدة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت «مدن العقارية» افتتاح «مشروع الحديريات الترفيهي» الجديد اليوم كأحدث الوجهات الترفيهية والسياحية في جزيرة الحديريات بأبوظبي، والذي يضم مجموعة واسعة من منافذ الأطعمة والمشروبات، والمرافق، وعروض الترفيه.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في «مدن العقارية»، على هامش جولة إعلامية أول من أمس بالمشروع، إن الشركة طرحت باقة واسعة ومتنوعة من المرافق السياحية والترفيهية ووجهات الضيافة في المشروع والتي نتوقع أن تستقطب المواطنين والمقيمين والسياح، كذلك تم تعيين 4 شركات لإدارة المرافق الجديدة، وهي شركة موارد للفنادق والضيافة والتي ستدير «باب النجوم» و«ممشى الحديريات التراثي»، وشركة تمنى للمغامرات لإدارة «سيركيت X»، وشركة سابكو الرياضية لإدارة «قرية التحدي» وشركة أهداف لإدارة القرية الرياضية 321.

وأوضح أن المشروع يعد دليلاً على رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في أبوظبي، فيما تسعى شركة مُدن من خلال هذا المشروع إلى تقديم أحدث وسائل الجذب التي من شأنها دفع قطاع السياحة، والبناء على مكتسباتنا لترسيخ مكانة العاصمة كوجهة سياحية رائدة، وسنواصل العمل على تطوير وتنمية الجزيرة والاضطلاع بدورنا الأساسي في المساهمة في تعزيز محفظة العاصمة السياحية والترفيهية بمشروعات نوعية.

وتقع جزيرة الحديريات على الساحل الغربي لأبوظبي، وتم إطلاقها وفق أرقى المعايير الدولية، كما تتميز بمجموعة واسعة من التجارب الثقافية والسمات البيئية، إلى جانب المشاريع السكنية والترفيهية والتجارية. وأضاف الزعابي أن الحجز المسبق ضروري لاستقبال الزوار وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، حيث نتطلع إلى الترحيب بالزوار لتقديم باقة متنوعة من العروض التي ستجذب الزائرين من كافة مشارب الحياة ومن مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن الوجهة ستفتح أبوابها لاستقبال الزوار 7 أيام في الأسبوع.

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