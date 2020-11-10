«فاينينشال تايمز»: تعديلات الإمارات القانونية تستقطب المواهب

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أشادت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية بالتعديلات التي أعلنتها حكومة الإمارات على بعض قوانينها المدنية المتعلقة بالأحكام السارية على المقيمين بالدولة والسياح، واصفة التعديلات، بأنها إثبات جديد لقدرتها على استقطاب الوافدين من كافة أنحاء العالم خصوصاً أصحاب المواهب الفائقة والكفاءات العالية. وذكر التقريرأن التعديلات تفيد المقيمين وتجعل حياتهم أسهل وأكثر بساطة. وأضاف أن التعديلات لم تأتِ على نحو فجائي أو انفعالي وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتأنية استغرقت ما يزيد عن عامين. وأوضح أن التعديلات تتكامل مع خطوات سابقة اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومتا دبي وأبوظبي خلال الفترة الأخيرة لتسهيل حياة المقيمين واستقطاب المزيد منهم، وذكر أن التعديلات تخدم مساعي الإمارات لتنويع اقتصادها، واشار إلى أن التعديلات تؤكد على السمة المُمَيزة للإمارات كدولة إسلامية معتدلة ومسايرة للعصر.

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