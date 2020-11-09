«هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» تستعرض أحدث حلولها للطاقة في «أديبك 2020»

المصدر: دبي –البيان

أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة والتكنولوجيا، عزمها استعراض أحدث حلول الطاقة المستدامة لديها خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر «أديبك 2020» الافتراضي، أضخم معرض افتراضي في قطاع النفط والغاز تستضيفه أبوظبي حالياً ويستمر حتى 12 الجاري.

وقال الدكتور «مصطفى الجزيري»، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان تعقيباً على المشاركة: «نساهم بدور فاعل في تطوير منظومة الطاقة المستدامة في دولة الإمارات. حيث ستستخدم»هيتاشي إيه بي بي باور جريدز«منصة المعرض، الذي يعد الحدث العالمي الأبرز ضمن قطاع الطاقة، لاستعراض أحدث منتجاتنا وعروضنا التي تبشّر بتحقيق مستقبل مستدام للطاقة. حيث إننا نوفر حلولاً تتميز بالابتكار والاستدامة بهدف تطوير البنية التحتية لصناعة الطاقة في ظل المشهد العالمي الجديد».

وأضاف: «ستساعدنا تقنياتنا الرقمية الرائدة مع حلول شبكات الطاقة ذات المستوى العالمي على القيام بدور مهم في التحول العالمي وتقليل انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة. وبصفتنا داعماً رئيسياً في مستقبل منظومة الطاقة، فإننا نتقن توظيف المجموعة الكاملة من التقنيات اللازمة لإمداد تركيبات النفط والغاز البرية والبحرية بالطاقة الكهربائية. حيث صُممت حلولنا وفقاً لأعلى المعايير فيما يتعلق بالسلامة والموثوقية والمرونة وقابلية الصيانة، فضلاً عن قدرتها على تحمّل البيئات القاسية».

وتتضمن حلول «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» المتخصصة في صناعة النفط والغاز، حلول جودة الطاقة، والتحول الرقمي، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المتجددة، والصيانة والاستشارات، وتكنولوجيا التيار المباشر عالي الجهد (HVDC) الريادية.

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