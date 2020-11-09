اينوك توفر خزانات وقود مدمجة للشركات والمواقع التجارية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة اينوك خزانات وقود مدمجة مصممة خصيصاً بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للتزود بالوقود من الشركات في قطاعات الإنشاءات والمعادن والمواصلات.

هذا وقد صُممت الخزانات بسعات تصل حتى 41 ألف لتر، ويمكن إمدادها بكافة أنواع الوقود، بما فيها الديزل بنسبة كبريت 10 أجزاء في المليون والبيوديزل 5 والبنزين الخصوصي 95 والممتاز 98، مع إمكانية وضعها في مواقع العملاء لتقليص تكاليف النقل، كما أن تجهيزها لا يتطلب جهداً كبيراً وبوسعها المساهمة في تحسين وتوسيع العمليات التشغيلية على المدى الطويل.

وتتميز الخزانات بتصميمها على شكل حاويات توضع على الأرض بشكل سلس مما يسهل عمليات الصيانة والفحص والتنظيف، كما تتوفر بسعة 25 ألف لتر و41 ألف لتر، وتضم جدراناً مزدوجة مع مجموعة من المزايا المبتكرة التي تسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً، وتهدف إلى الحماية من حالات تسرب وانسكاب الوقود خارجها حفاظاً على سلامة العاملين والمنطقة المحيطة من حولها.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نفخر بقدرتنا على توفير خدمات مبتكرة وعالية الجودة لمساعدة عملائنا من الشركات على تعزيز كفاءتهم التشغيلية. وتعدّ خزانات الوقود المدمجة الجديدة خير مثالٍ على هذه الخدمات المبتكرة، إذ تتيح لنا تطبيق منهجية أعمال جديدة تمكّن عملاءنا من الحصول على خدمة مخصصة لتعبئة الوقود في مواقع عملهم».

وأضاف الفلاسي: «سبق وقمنا بإطلاق محطة الوقود المتنقلة التي يمكن تركيبها وتفكيكها في غضون 30 يوماً ضمن المجمعات السكنية، وقد لاقت هذه المحطة إقبالاً واسعاً من عملائنا في المرابع العربية. ونحتفي اليوم بإطلاق مفهوم مشابه صديق للبيئة وذي كفاءة عالية من حيث التكاليف، يسهّل على الشركات ومشغلي الأساطيل استخدامه بكل أمان وسلامة».

يذكر أن خزانات الوقود المدمجة يمكن نقلها من موقعها إلى موقع آخر بسهولة تامة، بالإضافة إلى القدرة على تركيبها في مناطق يصعب الوصول إليها عادةً. وقد تم تزويد الخزانات بعدّاد يسهّل متابعة كمية الوقود، ونقطة تعبئة محكمة الإغلاق حفاظاً على الكميات المتوفرة، كما توجد فتحة مخصصة لفحص الوقود لتسهيل الوصول إلى الخزان؛ ونظام إنذار في حال الانخفاض المفاجئ في مستويات الوقود.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من شركاء مجموعة اينوك الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والعملاء التجاريين بدؤوا في استخدام هذا النوع من خزانات الوقود المدمجة الجديدة في مواقعهم، ويعمل عددٌ آخر على الحصول عليها.

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