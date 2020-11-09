«الزاهية» تطلق المرحلة الأخيرة من حيّ «الياسمين»

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن مجمع «الزاهية» بالشارقة إطلاق المرحلة النهائية من حيّ «الياسمين» أمام الراغبين بشراء المنازل للسكن أو للاستثمار، ضمن خطوة جديدة نحو إنجاز كامل عمليات التطوير في الموعد المقرر لها في عام 2023.

ويشكل هذا الإطلاق آخر إصدار للوحدات السكنية في مجمع «الزاهية» بوجهٍ عام، ويأتي بعد الإقبال الكبير الذي شهده إطلاق المرحلة الأولى من المنازل في حيّ «الياسمين».

ويشكل حيّ «الياسمين» آخر إطلاق للأحياء في مجمع «الزاهية»، حيث تم تصميمه بصورة تلائم احتياجات العائلات الشابة الباحثة عن نمط حياة فريد من نوعه في وجهة مثالية.

وسيضم الحي أكثر من 200 وحدة سكنية من الفلل ومنازل التاون هاوس المحاطة بالمساحات الخضراء، المكونة من 2 إلى 6 غرف نوم. ويتكامل حيّ «الياسمين» مع الأحياء السكنية الستة في مجمع «الزاهية».

وحتى تاريخه، تم بيع نحو 65% من المشروع، وأكثر من 800 عائلة من جنسيات مختلفة تقطن فيه.

ويشكل حجم الاهتمام ووتيرة الاستثمار في حيّ «الياسمين»، وفي المجمع بشكلٍ عام، دليلاً على فعالية استراتيجية «الزاهية» التي تركز على المشتري، وتعطي الأولوية لاحتياجات ومتطلبات المشترين.

ويمثل مجمع «الزاهية» جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، وسيتضمن عند انجازه بالكامل نحو 3700 منزل.

ويقع مجمع الزاهية على شارع المدينة الجامعية، مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

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