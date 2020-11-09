غرفة الشارقة توقع على وثيقة «التلاحم الأسري»

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم، وثيقة التلاحم الأسري، التي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، ضمن حملتها «الوطن أسرة»،.

والتي تنظمها تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان»، وتتعهد الغرفة بموجب التعاون على الالتزام بمبادئ الحملة وتقديم كل أشكال الدعم بهدف تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى الارتقاء بواقع الأسرة في إمارة الشارقة.

وقع الوثيقة في مقر غرفة الشارقة، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لغرفة الشارقة لقطاع خدمات الدعم.

دعم الأسرة

وأشار عبد الله العويس إلى أن وثيقة التلاحم الأسري تمثل تعزيزاً لقيم المسؤولية المجتمعية، وتجسيداً حقيقاً للشراكة المتمثلة بين جميع فعاليات المجتمع، بهدف إطلاق وتنفيذ مبادرات تسهم في دعم الأسرة وضمان استقرارها وتحقيق احتياجاتها، بما يتناسب مع مقومات العصر، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية، من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة بشؤون الأسرة.

وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالاهتمام بالأسرة والحفاظ عليها آمنة مستقرة لتشكل بيئة مثالية للتربية وبناء المجتمع.

مشاريع مشتركة

وثمنت موضي الشامسي رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة حرص الغرفة على دعم المبادرات المجتمعية التي تقوم بها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن توقيع الوثيقة سياهم في توحيد الجهود والتخطيط للمشاريع المشتركة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات التي تواجه الأسرة.

منوهة إلى أن الإدارة وانطلاقاً من توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حريصة على تعزيز مكانة الأسرة وضمان استقرارها عبر توحيد جهود مختلف المؤسسات والدوائر المعنية في إمارة الشارقة لبناء منظومة عمل متكاملة تستند على التجارب الناجحة والبحوث والدراسات العلمية وأفضل الممارسات للارتقاء بتلك الجهود المبذولة خدمةً للأسرة.

وأشارت إلى أن أكثر من 22 جهة حكومية في إمارة الشارقة وقعت على «وثيقة التلاحم الأسري»، وسيتم استكمال التوقيع عليها من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية في الشارقة خلال الفترة القادمة

وحملة «الوطن.. أسرة» التي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية في 17 فبراير 2020، تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان»، هي حملة توعوية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة توعوية أسرية تتماشى مع رؤية الدولة 2021.

وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتتضمن الحملة، التي تستمر على مدى عامين، العديد من المبادرات بحسب الأهداف الاستراتيجية المتمحورة في تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري، وتمكين الشخصية الإنسانية.

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