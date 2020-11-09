«إنفستكورب» تستثمر في أبرز مركز للمختبرات الطبية في ووهان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن استثمار استراتيجي في «كايندستار غلوبالجين»، المجموعة المستقلة المتخصصة في الفحوصات المخبرية في الصينK ولم يتم كشف شروط الصفقة.

وتأسست «كايندستار» عام 2003 ومقرها في مدينة ووهان، وهي أول شركة مختبرات طبية في الصين تقدم للمرضى والأطباء مجموعة واسعة من الخدمات المخبرية المتخصصة المتقدمة، التي تشمل أمراض الدم وطب الأطفال والأمراض النسائية والأمراض المعدية والأورام وطب الأعصاب.

وتقدّم «كايندستار» خدماتها لما يتجاوز 3000 مستشفى في أكثر من 600 مدينة في الصين من خلال المختبرات السريرية ومختبرات البحث العلمي والتطوير المتقدمة المعتمدة على المستوى الوطني الصيني، والتي يعمل فيها أكثر من 2500 موظف.

تستخدم «كايندستار» فحوصات مخبرية دقيقة تتضمن تحليل الجزيئات باستخدام التقنيات المتطورة جداً، لتوفير معلومات تشخيصية مهمة لا يمكن الحصول عليها عبر المختبرات الروتينية، ومن المتوقع أن ينمو سوق المختبرات الطبية المستقلة في الصين بنسب عالية في المستقبل المنظور، مع تفوق نمو قطاع المختبرات الدقيقة على السوق ككل، مدفوعاً بالطلب الكبير لتلبية الاحتياجات الطبية.

يوسّع استثمار إنفستكورب في «كايندستار» منصتها، التي تم إطلاقها حديثاً، والتي تركز على الاستثمار في شركات الرعاية الصحية الصينية العالية الجودة، التي ظلت صامدة طوال فترة الجائحة العالمية، والتي يُتوقع أن تحقق نمواً متسارعاً. وفي هذا الإطار أعلنت «إنفستكورب» في سبتمبر 2020 أنها استحوذت على حصة أقلية في «لو داوبيي ميديكال غروب»، وهي مجموعة من مستشفيات أمراض الدم في الصين، وفي «ويدكتور»، شركة خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت.

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