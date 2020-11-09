بلووم القابضة تعين وليد الهندي رئيساً تنفيذياً للشركة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت بلووم القابضة للتطوير العقاري تعيين وليد الهندي رئيساً تنفيذياً للشركة. ويتمتع وليد الهندي بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في قطاع التطوير العقاري وسيتولى مسؤولية العمليات في جميع الشركات التابعة لشركة بلووم القابضة، والتي تشمل العقارات والتعليم والضيافة والخدمات.

وقبل انضمامه إلى بلووم القابضة، شغل وليد الهندي مناصب عليا في شركات عقارية واستثمارية كبرى. وقام وليد الهندي بتدريس الهندسة المعمارية كعضو هيئة تدريس مساعد في جامعة مينيسوتا، حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

وقالت بلووم القابضة: «سيسهم وليد الهندي في تعزيز أداء الشركة بشكل إيجابي، وتحقيق مساعيها الرامية إلى زيادة النمو في المستقبل. ونتطلع قدماً إلى إحراز المزيد من النجاحات تحت قيادته، في ظل جهودنا المتواصلة لتطوير المشاريع العقارية الفاخرة وإدارة وتشغيل المجتمعات السكنية والمدارس والفنادق. ونحن على ثقة بأن الخبرة التي يتمتع بها وليد الهندي ستعزز استمرار مسيرة النجاح والازدهار في بلووم القابضة وستسهم في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا المستقبلية».

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