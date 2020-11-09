إقامة مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي يومي 17 و18 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

تفتتح الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي الذي ينعقد يومي 17 و18 نوفمبر تحت شعار «استشراف مستقبل مستدام في أوقات انعدام اليقين».

وينظم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، مؤتمره السنوي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وسيجمع المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين للتركيز على تأثير جائحة «كوفيد-19» على قطاع التشييد والمباني، والفرص الجديدة المتاحة لاستشراف مستقبل مستدام ومرن عبر المباني والمدن في دولة الإمارات والمنطقة.

ومع افتتاح التسجيل الآن وبهدف ضمان أوسع تأثير ممكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سينعقد اليوم الأول افتراضياً في حين سيكون اليوم الثاني عبارة عن فعالية بحضور شخصي في فندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر، وسيتم بث فعالياته للجمهور عبر الإنترنت. وستلقي الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، كلمة افتتاحية خاصة لإطلاق اليوم الأول من المؤتمر 17 نوفمبر.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: باعتبار أن المشاريع العقارية تمثل أحد القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أفخر بدعم مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء هذا العام. ولاشك أن الاستدامة تعد مرتكزاً رئيسياً للاقتصاد الأخضر في عالم ما بعد كوفيد-19. لذلك، فإن مسؤولية تعزيز الثقة واستقطاب الاستثمارات إلى دولة الإمارات تقع على عاتق كافة الأطراف المعنية في القطاع.

وأضافت: تمنحنا فعاليات مثل مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي فرصة ثمينة للانتقال نحو نموذج أكثر كفاءة للاقتصاد الدائري. ومع اقتراب دولة الإمارات العربية المتحدة من الاحتفال باليوبيل الذهبي، يتعين علينا بذل المزيد من الجهد لتعزيز دورة حياة كل ما نبنيه في الدولة، وتنفيذ عمليات الإنشاء والتشييد دون أن نلحق أي ضرر بالبيئة، علاوة على استشراف آفاق جديدة لجعل هذه الأهداف حقيقة ملموسة.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: من خلال تنظيم الدورة التاسعة من مؤتمر (مجلس الإمارات للأبنية الخضراء) السنوي و(جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء)، نهدف إلى استقطاب الأطراف المعنية في القطاع وإثراء الحوارات البناءة بين الخبراء الإقليميين والعالميين لتعزيز الممارسات المستدامة في البيئات العمرانية.

وأضاف، عند استعادة الاستقرار بعد تخطي جائحة كوفيد-19، يتعين علينا جميعاً دعم بعضنا الآخر لضمان تبادل المهارات والمعارف ضمن قطاع البناء والتشييد. وندين بالفضل إلى الدعم الذي قدمه لنا ضيوف الشرف ورعاة هذا المؤتمر السنوي. ولا شك أن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ملتزم بدعم القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لتحقيق أهداف مبادرة مباني ذات انبعاثات كربونية صفرية للجميع.

وسيتم تكريم الفائزين بـ«جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» أيضاً خلال الفعالية مساء يوم 18 نوفمبر عقب اختتام فعاليات المؤتمر.

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