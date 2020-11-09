مدينة مصدر تحتضن مقراً عالمياً لـ«رايس إنرجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «رايس إنرجي» Ryse Energy الشركة العالمية العاملة في مجال أنظمة الطاقة المتجددة خارج الشبكة، والتي نفذت أكثر من 4000 مشروع على مستوى العالم افتتاح مقر عالمي لها في مدينة مصدر بأبوظبي، وذلك بهدف التوسع في أسواق جديدة والاستفادة من فرص تجارية تقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار عبر توسيع رقعة مشاريع الشركة في مجال الطاقة خارج الشبكة في مختلف أنحاء العالم.

وقال أليستير مونرو المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «إن «رايس إنرجي» تعتبر شركة عالمية رائدة في مجال أنظمة الطاقة المتجددة خارج الشبكة إضافة إلى كونها تقوم بتصنيع تقنيات توربينات الرياح الحديثة، ولذا نتطلع إلى تصنيع وتطوير ابتكارات جديدة من مقرنا العالمي الجديد داخل مدينة مصدر في أبوظبي».

من جانبه أكد عبدالله بالعلا المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر» أن انضمام «رايس إنرجي» إلى مدينة مصدر يعكس مكانة المدينة مركزاً للابتكار والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن مدينة مصدر تشهد خلال الفترة الحالية نمواً كبيراً، حيث وصل عدد الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 860 شركة.

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