أديبك يصيغ مستقبل الطاقة

إعداد: صبري صقر

يعزز معرض «أديبك» الدور الريادي لدولة الإمارات وشركة أدنوك في صياغة مستقبل قطاع الطاقة خلال المرحلة الحالية رغم ما فيها من تحديات، ويدعم مكانة الإمارات كمركز محوري لصناعة الطاقة، ويحمل رسالة إيجابية للسوق المحلي ترفع مستويات الثقة الاقتصادية في أسواق الطاقة.

- 5 محاور رئيسة يشملها برنامج المؤتمر الاستراتيجي.

- 10 جوائز متميزة لمؤتمر ومعرض أديبك 2020.

- 4 فئات جديدة ضمن جوائز دورة العام الحالي.

- 10 آلاف مشارك مسجل في مؤتمرات «أديبك» الاستراتيجية والتقنية.

- 38% من المشاركين المسجلين من الإمارات.

- 32% من المشاركين المسجلين من دول مجلس التعاون الخليجي.

- 800 خبير يتحدثون في البرنامج التقني.

- 70 متحدثاً في برنامج المؤتمر الاستراتيجي.

- 5142 شخصاً يشاركون في البرنامج التقني.

- 1842 مشاركاً في برنامج المؤتمر الاستراتيجي.

- 3000 زائر مسجل بالمعرض الافتراضي.

- 15 جهة راعية.

- 120 جهة عارضة.

- 70 رئيساً تنفيذياً من شركات النفط والغاز العالمية يشاركون في المناقشات.

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