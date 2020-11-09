شراء انتقائي يُعزّز مكاسب سوق دبي بـ2.2 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي صعوده للجلسة الثانية على التوالي بمكاسب 2.2 مليار درهم مدفوعاً بشراء انتقائي استهدف أسهم العقار بالأساس، فيما انخفض سوق أبوظبي بضغط رئيسي من جني أرباح على «أبوظبي الأول». وارتفع سوق دبي 0.98% إلى 2181.65 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والخدمات والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.25% عند 4706.16 نقاط بضغط هبوط البنوك والاستثمار والسلع. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 419.3 مليون درهم منها 95.9 مليون درهم في دبي و323.4 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 174.31 مليون سهم، موزعة بواقع 94.15 مليون سهم في دبي و80.16 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4028 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.21% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.73%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.2%، وزاد قطاع العقار 2.67% مع صعود «إعمار العقارية» بنسبة 3.5% و«إعمار مولز» 2.11% و«إعمار للتطوير» 3.13% و«الاتحاد العقارية» 0.38% و«داماك» 1.9%، فيما انخفض «ديار» 0.37%. وصعد قطاع الاستثمار 0.83% مع ارتفع «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 1.23%. ونزل قطاع النقل 0.48%. وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 44.74 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 11 مليونا، ثم «دبي الإسلامي» 9.3 ملايين. وحقق «أمانات» أكبر ارتفاع بنسبة 3.81% إلى 0.789 درهم، فيما كان «مصرف عجمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.37%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 10.43 ملايين درهم، بينما مال الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.79% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.19%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.17% و«أبوظبي الإسلامي» 0.45%، وتراجع قطاع الاستثمار 1.42%. وزاد قطاع العقار 2.11% مع ارتفع «الدار 2.3%، وارتفع قطاع الطاقة 1.11%. وزاد قطاع الاتصالات 0.12%. وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط بنحو 73.86 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 73.2 مليوناً. وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 10.79%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.85%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 40.68 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو البيع في السوقين بصافي استثمار 3.77 ملايين درهم، منها 3.12 ملايين في أبوظبي، و600 ألف في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 3.77 ملايين درهم، منها 600 ألف في دبي و3.12 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

* منحت وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بيست»، تصنيف (-A) للقوة المالية لشركة اللاينس للتأمين، كما منحت الوكالة التي تتخذ من نيو جيرسي مقراً لها، (-a) للتصنيف الائتماني للمُصدر مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة على التصنيفين.

* يجتمع مجلس إدارة شركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» الأربعاء لمناقشة البيانات المالية الموحدة وغير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

* أعلنت شركة تكافل الإمارات – تأمين، عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء للموافقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

* يعتمد مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال الأربعاء البيانات المالية الموحدة وتقرير المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

* يعقد مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» اجتماعاً في 12 نوفمبر للنظر في إعادة هيكلة القرض البنكي.

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