إطلاق نموذج لتملك الشقق عبر التمويل المشترك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إلينغتون العقارية»، شركة التطوير العقاري إطلاق نموذج استثمار جديد في القطاع العقاري بالتعاون مع «سمارت كراود»، أول منصة مرخصة للاستثمار في القطاع العقاري، ويمكن العملاء من تملك أسهم في شققها السكنية وتحقيق عائدات جيدة على استثمار يبدأ بمبلغ 5 آلاف درهم فقط.

وكشفت «إلينغتون العقارية» عن بيع أول شقق مشروعها «إيتون بليس» بالفعل عبر «سمارت كراود»، والتي تم تمويلها بالكامل في غضون شهر من إدراجها على المنصة.

وقال روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: البحث عن أساليب مبتكرة تخلق القيمة للمستثمرين. لذلك فإن فكرة التمويل الجماعي والملكية المشتركة في القطاع العقاري ماضية في التطور وتكتسب زخماً مرتفعاً، ويسعدنا تبني هذه الفكرة السباقة وإدخال عملياتنا وعروضنا المقدمة للمستثمرين في المشهد الرقمي المتقدم، بما يعود بمزايا منافسة وجذابة على العملاء ويمكنهم من المشاركة في ملكية إحدى الشقق السكنية التي تقدمها «إلينغتون العقارية» لتحقيق عائدات إيجارية أعلى. ولا شك في أن خطوتنا هذه تزود العملاء بفرصة الاستثمار المشترك في شقق إلينغتون العقارية بميزانية صغيرة قبل الانتقال لشراء شقتهم الخاصة. وقد تلقينا استجابة قوية من المستثمرين على هذه المبادرة الجديدة، حيث بدا نجاحنا جلياً في بيع أول شقة في مشروع إيتون بليس عبر خدمة التمويل المشترك.

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