104 مليارات درهم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

قَدّرَت صحيفة «ساوث كوست توداي» الأمريكية حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات في 2020 بنحو 104 مليارات درهم مؤكدة أنها السوق الأكبر حجماً، والأفضل أداءً والأنجح على مستوى أسواق التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وذكرت في تقرير نشرته أمس أن القيمة الهائلة التي استطاعت أن تبلغها هذه السوق بالمقارنة مع أسواق المنطقة تُعزَى إلى عوامل عدة أولها دبي والدور الهائل الذي تضطلع به في ازدهار التجارة الإلكترونية بالدولة. ووصف التقرير دبي بأنها المركز الرئيسي للتسوق، التقليدي والإلكتروني في المنطقة.

وأضاف أن دبي تفخر باحتضانها أكثر من 100 تطبيق عبر الهواتف الذكية و100 موقع شبكي للتجارة الإلكترونية، وجميعها مشابهة لموقع «أمازون» العالمي للتسوق الإلكتروني، مع الفارق في الحجم وسعة الانتشار. وأورد التقرير أسباباً أخرى لازدهار التجارة الإلكترونية، منها اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التقني العالمي، في إطار سعيها لبناء اقتصاد متنوع.

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