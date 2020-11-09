«فلاي دبي» تشغّل رحلة «تشارتر» من تل أبيب إلى دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت «فلاي دبي»، عن تشغيل رحلة تجارية مستأجرة أمس، من مطار تل أبيب بن غوريون في إسرائيل إلى مطار دبي الدولي. وأفاد متحدث باسم الناقلة في تصريح لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، بأن «فلاي دبي» قامت بتشغيل رحلة طيران مستأجرة (تشارتر) تقل سائحين إسرائيليين من مطار بن غوريون إلى مطار دبي الدولي. ومن المقرر أن تبدأ «فلاي دبي»، في تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب بواقع رحلتين يومياً اعتباراً من 26 نوفمبر الجاري.

ويأتي الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عدد من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

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