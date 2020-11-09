مراكز التسوق بدبي تقدم جوائز ذهبية في احتفالات «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إطلاق حملة ديوالي «تسوق واربح الذهب»، والتي تقدم للمتسوقين تجربة تسوق ممتعة. ويحظى المتسوقون عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية التسعة المشاركة بفرصة لدخول السحب والفوز بجوائز ضخمة في الفترة حتى 21 نوفمبر.

ويمكن للعملاء الحصول على قسائم السحب من مكتب خدمة العملاء في المراكز التجارية المشاركة، وسيتم سحب أسماء الفائزين المحظوظين خلال السحب الكبير الذي سيُقام في اليوم الأخير من الحملة، كختام مذهل لحملة ديوالي. سيحصل 20 متسوقاً على جوائز ذهبية تصل قيمتها إلى 100,000 درهم خلال حملة ديوالي الممتدة لفترة أسبوعين. وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «لقد أصبح ديوالي جزءاً من أجندة احتفالات دبي الثقافية.

وبعد حملة العروض الصيفية، نقدم هذا الموسم حملة ترويجية مذهلة لا تستهدف عملاءنا من جنوب آسيا فقط ولكن جميع المتسوقين الراغبين في الفوز. وإننا على ثقة تامة بأن الجوائز تضيف مزيداً من المتعة إلى تجربة التسوق، وهذا العام سيكون مهرجان ديوالي مميزاً مع العروض المذهلة التي نقدمها». يمكن للمتسوقين الاستفادة القصوى من عروض ديوالي في أي من مراكز التسوق المشاركة، بما في ذلك مركز مجمع بوابة الخيل، العربي سنتر، بي أفنيو، برجمان، دبي أوتليت مول، ريف مول، الواحة سنتر، مركز تايمز سكوير، ذي مول. خصومات ضخمة.

وقال فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتلت مول: يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالتسوق خلال مهرجان ديوالي مع خصومات تصل إلى 90 ٪، والعديد من العروض المذهلة مثل اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً والعديد من العروض القيمة من العلامات التجارية المفضلة لديهم. يأتي كل هذا مع مكافآت التسوق الكبيرة، حيث يمكن للمتسوقين المشاركة في السحب والفوز بجوائز تصل إلى 100,000 درهم. كما يمكن للمتسوقين مضاعفة فرصهم في الفوز من خلال التسوق في الطابق الأول والفوز بجوائز رائعة مثل إكسسوارات اللياقة البدنية.

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