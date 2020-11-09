«إمباور» ترسي عقد بناء محطة زعبيل

المصدر: دبي - البيان

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عقد بناء محطة تبريد بمنطقة زعبيل بقيمة إجمالية بلغت 164 مليون درهم.

وتأتي الترسية عشية إنجازها أعمال الأساسات في المحطة التي يجري تشييدها في إطار خطتها لتقديم خدماتها لمشاريع عمرانية ضخمة متعددة الاستخدامات قائمة وأخرى قيد الإنجاز في منطقة زعبيل الحيوية في الإمارة.

وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة الجديدة سيصل إلى 50.000 طن تبريد فور الانتهاء من بنائها، وسيتم ربط محطة زعبيل الجديدة بمحطة مركز دبي المالي العالمي لتصل الطاقة الإنتاجية التي ستخدم المنطقتين إلى 112.000 طن تبريد. ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منها خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعد هذا العقد الثاني خلال شهرين تقوم إمباور بتوقيعه لبناء محطة تبريد جديدة، حيث أرست مجموعة عقود لتشييد محطة التبريد الرابعة في منطقة الخليج التجاري بدبي، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن تبريد. حيث نسعى دائمًا لتعزيز عملياتنا لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتزايدة بسرعة في دبي، ويعزز المشروع الجديد في زعبيل التزامنا بتقديم خدمات تبريد مناطق موثوقة ذات جودة عالية لعملائنا في المنطقة».

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