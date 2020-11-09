تخفيضات ضخمة في يوم العزاب

المصدر: دبي - بشار باغ

أطلقت كبرى مواقع التجارة الإلكترونية حملة تخفيضات واسعة تشمل أسواق الدولة والمنطقة بمناسبة يوم العزاب الموافق 11 نوفمبر، وهي مناسبة بدأ الاحتفال بها في الصين منذ عام 1993 وبدأت تشهد عروضاً وتنزيلات ضخمة على مجموعة متنوعة من المنتجات في الكثير من دول العالم.

وأطلق موقع «علي إكسبرس» نسخة العام 2020 من «مهرجان 11.11 العالمي للتسوق» تحت شعار «عجائب لا تنتهي»، ويشارك فيه 3 أضعاف عدد تجار التجزئة الدوليين مقارنة بالعام الماضي. وتأتي الحملات المحلية لتوفر للمتسوقين من مختلف أنحاء تجربة تسوق ممتعة وباقة واسعة من الخيارات المتميزة لقاء المبالغ المدفوعة، وتنطلق اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات يوم 11 نوفمبر وتستمر حتى الساعة 11:59:59 من صباح 13 نوفمبر.

وقال جينغ يون إيسون، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «علي إكسبرس»: «انطلقت النسخة الأولى من (مهرجان 11.11 العالمي للتسوق) في عام 2009، وها هو اليوم يتحول بعد 10 أعوام من التطوير والتحديث إلى ظاهرة عالمية يحتفي بها المتسوقون في مختلف أنحاء العالم. ونظراً لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا، نوفر من خلال هذه الحملة تصل حتى 70% على ملايين المنتجات إلى جانب الخدمات اللوجستية الموثوقة، انطلاقاً من سعينا المتواصل لتعريف المزيد من المستهلكين بمنصتنا واستقطابهم لاستكشاف المنتجات المتنوعة وتجارب التسوق الاستثنائية عبر مهرجاننا».

تخفيضات 11.11

كما كشف موقع Amazon.ae عن إطلاق حملة التخفيضات المميزة 11.11 في الإمارات خلال الشهر الجاري، التي تسمح للعملاء بالاستمتاع بآلاف العروض من 10 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر. ويمكن لعملاء الموقع الاستفادة من تخفيضات الحملة منذ منتصف ليل يوم 10 نوفمبر، بينما يحصل أعضاء برنامج برايم على أفضلية الوصول للعروض قبل 12 ساعة من بدء الحملة منذ الساعة 12 ظهراً في يوم 9 نوفمبر. ويمكن للعملاء غير الأعضاء في برنامج برايم التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لمدة 30 يوماً عبر الموقع الإلكتروني .amazon.ae/‏prime، ليكونوا أول المستفيدين من الحملة ومن مزايا التسوق والترفيه الخاصة بالبرنامج.

ويمكن لعملاء موقع Amazon.ae الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الخاصة بالعلامات التجارية المحلية والعالمية خلال الحملة، مع تخفيضات تشمل العديد من فئات المنتجات بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ والمنتجات الغذائية والأزياء ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير.

30 فئة

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: استجابةً للإقبال الكبير الذي حققته حملة تخفيضات 11.11، يسعدنا إطلاقها مجدداً للسنة الرابعة على التوالي. ونقدم مجموعة واسعة من العروض التي تشمل أبرز منتجات العلامات المحلية والعالمية ضمن ما يزيد على 30 فئة، بالإضافة إلى خدمات التوصيل المجاني الحصرية لطلبات موقع أمازون في الولايات المتحدة لأعضاء برنامج برايم التي تقدم للعملاء فرصاً مميزة من التوفير خلال فترة الحملة. وتتضمن الحملة، التي أصبحت فعالية ثابتة على لائحة عروض التسوق السنوية في الإمارات، الكثير من التخفيضات المغرية على أكثر من 30 فئة من المنتجات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز