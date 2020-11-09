النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

يجتمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم مع شركائهم التجاريين اليوم من خلال التواصل الافتراضي، في اليوم الأول من انطلاقة النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي في لندن التي تستمر حتى بعد غد.

وتستضيف جلسات المؤتمر كبار السياسيين والأكاديميين البارزين وخبراء الصحة وحشد من أبرز وسائل الإعلام العالمية. ومن أبرز المواضيع والفعاليات التي يتضمنها جدول أعمال جلسة توقعات السياحة العالمية التي تديرها يورومونيتور إنترناشونال، المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، برنامج السياحة المسؤولة. وهناك جلسات مخصصة للحديث عن قطاع الطيران مع الرئيسين التنفيذيين لاثنتين من أبرز شركات الطيران منخفض التكلفة «رايانير» و«جت بلو»، إلى جانب قمة وزراء منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة وسوق السفر العالمي.

كما ستكون هناك جلسة رئيسية تجمع وزراء السياحة من الإمارات والبحرين وإسرائيل. وسيناقش الوزراء الثلاثة الفرص السياحية الجديدة التي تلوح في الأفق والدور الذي ستلعبه السياحة لتأمين سلام دائم في المنطقة، وسيكون هذا الاجتماع هو الأول الذي يجمعهم منذ توقيع معاهدة السلام.

منصة مهمة

وقال سايمون بريس، المدير الأول لمعرض سوق السفر العالمي في لندن: «تواجه صناعة السفر والسياحة أسوأ أزمة في تاريخها على الإطلاق، لذلك تشكل النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العالمي، منصة مهمة للتخطيط لمرحلة التعافي وإعادة التواصل بين مختلف الأطراف، وإنشاء علاقات تجارية جديدة، وكذلك التعرف على أفضل الخطط والاستراتيجيات للمضي قدماً في المرحلة المقبلة».

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