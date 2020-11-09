حوار لدعم الدول العربية بمنظمة التجارة العالمية

المصدر: أبوظبي – البيان

افتتح أمس، الحوار الإقليمي عالي المستوى حول «تقديم المساندة للدول العربية في طور الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، الذي ينظمه معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة حتى 10 نوفمبر، من خلال أسلوب التدريب عن بُعد، الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وسعياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واجهت الدول العربية خلال العقود الماضية عدداً من التحديات، منها ما يرتبط بالإطار القانوني الداعم للانضمام، وأخرى ذات صلة بتحديات تحرير بعض القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تحديات أخرى ترتبط ببناء قدرات العاملين في وزارات التجارة والجهات المعنية الأخرى بالدول العربية، فيما يتعلق بمهارات التفاوض لإتمام عملية الانضمام والتعامل بكفاءة مع الملفات الفنية العديدة التي يستوجبها هذا الأمر. ويسعى صندوق النقد العربي إلى مساعدة الدول العربية على مواجهة هذه التحديات من خلال الشراكة الناجحة مع منظمة التجارة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية، حيث تم عقد العديد من الدورات الفنية المتخصصة في معهد التدريب وبناء القدرات التي تستهدف تنمية القدرات في الدول العربية في المجالات ذات الصلة.

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