مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعين الإماراتية شفيقة العامري أميناً عاماً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أول منبر شبابي يعمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية منذ عام 2003 عن صدور قرار الدكتورة مشيرة أبوغالي رئيس مجلس إدارة عن تعيين الدكتورة شفيقة العامري عضو مجلس الإدارة بمنصب الأمين العام بالتزكية، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق والسداد في مهمتها الموكلة إليها لتحقيق مزيد من الأداء المتميز والعمل المخلص لدفع مسيرة المجلس بما يدعم ويساند الشباب العربي.

ورحبت الدكتورة شفيقة العامري الأمين العام وعضو مجلس الإدارة بقرار تعيينها، موضحةً أن هذه ثقة تعتز بها من أجل القيام بدور أكبر في مسيرة عمل المجلس والارتقاء بأعماله بما تقتضيه المصلحة العامة.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري الأمين العام وعضو مجلس الإدارة بهذه المناسبة: «إنني سعيدة للغاية لاختياري في منصب أمين عام المجلس، حيث عملت بالسابق على دعم وتشجيع الشباب والشابات من مواطني دولة الإمارات عبر تبني مواهبهم وإبداعاتهم وعرض مشاريعهم الناشئة والصغيرة وتوفير مختلف الإمكانيات لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وإبراز أعمالهم، وإن قرار التعيين يلقي على عاتقي مهام أكبر عبر دعم الشباب في مختلف الدول العربية، وبحث الطرق والوسائل لاستنهاض هممهم وإبراز قدراتهم ومواهبهم، وتوجيهها بالشكل المناسب والصحيح لخدمة بلداننا العربية والمساهمة في تحقيق التنمية بها، بما يعود على دولنا العربية بالخير والمنفعة ويحقق جهودنا بالارتقاء بقدرات ومواهب الشباب العربي».

وأضافت الدكتورة العامري: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، حفظها الله، على الدعم والتشجيع المتواصل للمرأة الإماراتية من أجل تحقيق طموحاتها وتولي أعلى المناصب والمراكز لتعمل بكل جهد من أجل بناء وتطوير وطنها وتحقيق ريادته ونهضته، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، الأمر الذي كان له دور كبير في تشجيع المرأة الإماراتية في المساهمة الفاعلة في مختلف المواقع والمناصب التي تتولاها لخدمة وطنها وقضايا الشباب العربي».

يذكر أن الدكتورة شفيقة العامري لديها العديد من المساهمات الإنسانية والمجتمعية والتطوعية داخل وخارج الدولة إلى جانب إسهامها بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالشباب العربي ممثلاً في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

شفيقة العامري

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