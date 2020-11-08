تعاون بين «AIQ» و«شلمبرجير» و«جروب 42» لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النفط والغاز

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت كل من شركة «AIQ» و«شلمبرجير» و«جروب 42»، اليوم، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وحلول البيانات لقطاع النفط والغاز.

وبموجب الاتفاقية، تقوم الشركات الثلاث، بالاستفادة من خبراتها ومعارفها المشتركة في مجال التكنولوجيا الرقمية والحوسبة عالية الأداء، وقدرات التخزين السحابي، لتطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج على مستوى العالم.

وتجمع الاتفاقية بين ثلاث من الشركات الرائدة لتوفير أرقى الحلول التقنية والمبتكرة، مستفيدة من نقاط القوة لدى أطراف الاتفاقية، حيث تختص شركة «AIQ»، المشروع المشترك بين «جروب 42» و«أدنوك»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في تطوير منتجات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع النفط والغاز عالمياً، بينما تعد «جروب 42»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في حين تعتبر «شلمبرجير»، مزوداً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية الخاصة بتوصيف الاحتياطيات والمكامن وعمليات الحفر والإنتاج والمعالجة لقطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال عبد المنعم سيف الكندي رئيس مجلس إدارة شركة «AIQ»: «نحن سعداء بالتعاون مع شلمبرجير وجروب 42، لتطوير أفضل الحلول الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقطاع النفط والغاز على مستوى العالم، ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة لفريق العمل في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وقدرات التصميم والحوسبة الفائقة من AIQ، لتطوير حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتسويقها تجارياً.. ونحن على ثقة بأن حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه، ستلعب دوراً مهماً في المساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة العالمي».

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي ومطورو البرمجيات في «AIQ»، على تطوير وتطبيق حلول نماذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة باستخدام منصات البرمجيات السحابية المفتوحة من «شلمبرجير»، وستتم استضافة هذه الحلول على البنية التحتية السحابية لشركة «جروب 42».

من جانبه، قال راجيف سونتاليا رئيس قطاع الحلول الرقمية والتكامل في شركة «شلمبرجير»: «من خلال هذا التعاون، سيتمكن علماء البيانات ومهندسو البرمجيات وخبراء القطاع، من العمل معاً لتطوير وتوفير الحلول والخدمات التقنية، التي من شأنها تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.. ونحن متأكدون من أن هذه الشراكة الاستراتيجية، ستمهد الطريق أمام توفير المزيد من الابتكارات، وتسهيل التحول الرقمي في قطاع الطاقة».

من جهته، قال منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في جروب 42: «يمثل التعاون وتأسيس الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات وتطوير الحلول المبتكرة بين الشركات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية جروب 42، التي تعمل بشكل متواصل، على خلق قاعدة صلبة من حلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع النفط والغاز».

وأضاف: «تعد البنية التحتية السحابية الآمنة والذكية والقابلة للتطوير، عنصراً أساسياً في برامج التحول الرقمي، ومن هنا، تأتي أهمية إمكانات الذكاء الاصطناعي الفريدة، والبنية التحتية السحابية العالمية، التي نتمتع بها في جروب 42، والتي ستدعم مساعي AIQ وشلمبرجير، في جعل قطاع النفط والغاز، أكثر سرعة وكفاءة، وإطلاق العنان لفرص النمو متعدد الأوجه».

وسيقوم فريق العمل المشترك أيضاً، على تبادل الأبحاث التكنولوجية ذات الصلة، وتحديد المشاريع التجريبية التي يمكن تسويقها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج العالمي.

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