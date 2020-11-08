اتفاق شراكة بين «المشرق» ومركز دبي للسلع لدعم الشركات الصغيرة والناشئة

وقع بنك المشرق، ومركز دبي للسلع المتعددة، اتفاقية تعاون لتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في دبي. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر أنظمة الشركات الناشئة نشاطاً في الشرق الأوسط، حيث يقع مقر 33 من أصل 50 من أفضل الشركات الناشئة تمويلاً في الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتمكين الشركات من الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل راحة وسهولة. وسوف يستفيد أعضاء مركز دبي للسلع المتعددة، من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خدمات الدعم الشاملة عند فتح حساب «مشرق NEOBiz» الرقمي، بحيث يحصلون على خدمات مصرفية مريحة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة ليتمكنوا من التركيز بشكل كامل على أعمالهم الأساسية.

وصرّح سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: لا يمكن التشديد كفاية على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو اقتصاد دبي وتنوعه، ولذلك لا بدّ من منحها كل الدعم اللازم لتنمية أعمالها، لا سيما في مثل هذه الأوقات الصعبة، حيث تحتاج لدعم إضافي من أجل مساعدتها في تسريع نموها. ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً أساسياً في تمكين منظومة الشركات الناشئة في دبي، ونحن فخورون بالعمل معاً لمساعدة هذه الشركات على بلوغ مستويات جديدة من النجاح، إذ تمهّد هذه الشراكة الطريق أمام عمليات إعداد تجارية أكثر بساطة وتتيح للشركات فوائد ملموسة على المدى المتوسط والبعيد.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد. كما أنهم من بين أهم أصحاب المصلحة في مركز دبي للسلع المتعددة. وفخورون بالدور الفعال الذي تواصل مختلف الكيانات في دبي القيام به لتعزيز مرونة اقتصادنا الوطني من خلال دعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لطالما ركز مركز دبي للسلع المتعددة على تبسيط ممارسة الأعمال التجارية بالنسبة لرواد الأعمال باعتبارها جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا، وشراكتنا مع بنك المشرق دليل على ذلك. ونعتقد بأن العنصر الأساسي في الحفاظ على اقتصاد قوي يتمثل في تحديد الفرص التجارية وفرص التعاون التي تساعد في بناء منظومة مزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم الشراكة حلاً لواحد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في الإمارات، والمتمثل في فتح حساب مصرفي، وذلك من خلال تبسيط وتيسير هذه العملية، التي عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً، عبر تقديم منصة NEOBiz. وسيتمكن أصحاب الشركات القائمة في المنطقة الحرّة، ممن يستوفون معايير الأهلية من فتح حساب NEOBiz المصرفي بكل سهولة مع ضمان الحصول على الأسبقية في الدعم عند إجراء معاملاتهم. كما سيحصل جميع أعضاء مركز دبي للسلع المتعددة الآخرين على دعم قوي من خلال منصة الخدمات المصرفية التقليدية الخاصة بالشركات لدى المشرق، مع مزايا إضافية قابلة للتطبيق بموجب اتفاقية مذكرة التفاهم، مثل توفير مدير علاقات خاص للمساعدة في فتح الحساب، وتحويل الأموال عبر الإنترنت مجاناً لأول 3 أشهر.

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