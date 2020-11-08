شراكة بين «دو» و«ويبرو» لتزويد الشركات بمحفظة متكاملة من حلول البنية التحتية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إبرام شراكة استراتيجية مع «ويبرو»، الشركة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات الأعمال، تستهدف تزويد المؤسسات في الإمارات بمحفظة شاملة من خدمات أمن المعلومات المدارة وحلول البنية التحتية الرقمية وحلول إدارة بيئات التشغيل في السحب المتعددة. شهد حفل توقيع الاتفاقية الذي عُقد افتراضياً عبر الإنترنت، فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في دو، وأناند بادمانابان، رئيس شركة «ويبرو تيكنولوجيز».

واعتباراً من الشهر الجاري، يمكن للشركات التي تطمح إلى تبني استراتيجية شاملة متعددة السحب، اختيار دو كمزود للخدمات المدارة ومستشار وشريك موثوق به، إضافة إلى ذلك، يمكن للشركات التي تسعى إلى اعتماد قدرات الاكتشاف والاستجابة السريعة، التي يتم تقديمها محلياً، والمصممة للتنبؤ والتخفيف من تداعيات التهديدات التي تعرض معظم أصول الأعمال المهمة للخطر، الاستفادة من الحلول المتقدمة التي يوفرها مركز دو للدفاع والأمن الإلكتروني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وستعمل الشراكة الحصرية بين الجانبين على تمكين المبادرات المؤسسية والحكومية بما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021 لبناء بنية تحتية رقمية مستدامة واحتضان الابتكار التكنولوجي مع ضمان أعلى مستويات أمن المعلومات.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في دو: تنسجم جهودنا المبذولة لخلق المزيد من القيمة لعملائنا ودعمهم في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم، والمساهمة في إحداث تحولات إيجابية في مجتمعنا، مع مهمتنا الرامية إلى إرساء أسس متينة للمستقبل الرقمي المستدام الذي نطمح إليه. ونفخر اليوم بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ويبرو»، والتي تمثل خطوة جديدة نتطلع من خلالها إلى تسريع وتيرة التحول في الإمارات لتبقى في طليعة الدول العالمية في مجال الابتكار الرقمي. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تمكين عملائنا من تعزيز قدراتهم الرقمية ورفدهم بمنصات متقدمة تضمن لهم الارتقاء بجودة عملياتهم والاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات. وكلنا أمل بأن نسهم معاً من خلال هذه الشراكة في دفع الابتكار التكنولوجي عبر القطاعين العام والخاص في الإمارات بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال أناند بادمانابان، رئيس شركة «ويبرو تيكنولوجيز»: نحن على يقين بأن شراكتنا مع دو ستقدم العديد من الفوائد متعددة الجوانب والمستويات لعملائنا في الإمارات. وستسهم هذه الشراكة في تمكيننا من معالجة متطلبات العملاء عبر مجالات جديدة تشمل الانتقال إلى عالم الخدمات السحابية وتعزيز أمن المعلومات والارتقاء بكفاءة البنية التحتية الرقمية، مما يولد في نهاية المطاف فرصاً جديدة للنمو. ونتطلع جنباً إلى جنب مع دو خلال الأشهر المقبلة إلى التعاون مع عملائنا في السوق الإماراتية لوضع معنى ومعايير جديدة للخدمات والحلول التقنية المبتكرة.

وتشكّل المنصات متعددة السحب وخدمات ترقية العمليات وأدوات إدارة وتخزين واستضافة البيانات في بيئة آمنة ركائز رئيسة بالنسبة للمؤسسات التي تطمح إلى مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتعزيز النمو والابتكار ووسائل الحوكمة. وتلعب مثل هذه الخدمات والمنصات دوراً محورياً ومؤثراً في ربط الحلول التقنية وضمان مستوى عالٍ من التناسق والترابط عبر جميع العمليات.

وسيقدم مركز دو للدفاع والأمن الإلكتروني المتطور والمزود بأحدث التقنيات والحلول مجموعة متكاملة من الخدمات المدارة وخدمات الاستشارات لمساعدة المؤسسات على تنفيذ أجندتها الخاصة بالتحول بخطى ثابتة مع مستويات عالية من الحماية لبيانات شبكاتها.

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