"فلاي دبي" تشغّل رحلة تجارية مستأجرة من إسرائيل

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت "فلاي دبي"، اليوم عن تشغيل رحلة تجارية مستأجرة من مطار تل أبيب بن غوريون بإسرائيل إلى مطار دبي الدولي.

وأفاد متحدث باسم الناقلة بأن "فلاي دبي" قامت بتشغيل رحلة طيران مستأجرة (الشارتر) من تل أبيب بن غوريون إلى مطار دبي الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ "فلاي دبي"، في تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب بواقع رحلتين يومياً اعتباراً من 26 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عدد من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

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