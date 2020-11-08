وارنر براذرز أبوظبي تطلق تجربة استخراج الأحجار الثمينة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق عالم وارنر براذرز أبوظبي، تجربة استخراج الأحجار الثمينة في منطقة دايناميت غالتش. وتتيح التجربة الجديدة لضيوف المدينة الترفيهية اختبار أساليب استخراج الأحجار الثمينة المتبعة قديماً في الغرب، واكتساب المعرفة حول الأحجار الثمينة من مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال قضائهم أجمل الأوقات الحافلة بالتسلية والمرح.

وتتيح هذه التجربة للضيوف من الأطفال والعائلات والأصدقاء اكتساب مهارات جديدة والتعرف إلى آلية تصفية الأحجار الثمينة من خلال سكب الماء لغسل الأتربة عنها. ويحصل الضيوف على بطاقات تعليمية خاصة بالأحجار الثمينة، التي تم استخراجها من 14 بلداً من قارات العالم الـست، مع الأحجار الثمينة التي قاموا باستخراجها كهدية تذكارية من هذه التجربة المميزة.

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