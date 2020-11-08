إكسبو الذيد يطلق «معرض التخييم والمغامرات» في 24 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

يستعد مركز إكسبو الذيد لإطلاق فعاليات النسخة الثانية من «معرض التخييم والمغامرات 2020»، الذي ينظمه بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، وسيشهد الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مشاركة كبيرة ومتنوعة من الشركات المحلية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات، ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية، ومعدات ولوازم الصيد والرماية.

ويقدم المعرض لزواره تشكيلة واسعة من أفضل وأحدث منتجات ومستلزمات الرحلات السياحية والتخييم، من الخيام وبيوت الشعر، بالإضافة إلى عرض لأحدث أنواع الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي ومعدات الصيد البري والبحري، ومستلزمات رياضة الغوص، ومعدات التصوير والكاميرات، وأجهزة الإنارة الليلية، كما يمثل المعرض فرصة مثالية لرواد البر والتخييم مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم، للتعرف إلى السلع الجديدة والاطلاع على معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها لتلبي كافة احتياجاتهم منها.

بيئة داعمة

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حرص المركز على تنظيم المعارض والفعاليات المتميزة في المنطقة الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة بشكل دائم، للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، مؤكداً أن النجاح الذي حققه معرض التخييم والمغامرات في نسخته الأولى سواء على صعيد المشاركة الواسعة من قبل الشركات العارضة، أو من خلال تمكنه من استقطاب عدد كبير من الزوار، يؤكد مكانة هذا الحدث وقدرته على توفير بيئة داعمة لأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص، من خلال إيجاد منصة سنوية للعارضين والمشاركين للترويج لمنتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، والتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص رحلات التخييم والحياة البرية والبحرية، وتبادل الخبرات بين رواد المعرض وعقد الصفقات التجارية.

ونوه المدفع إلى أن الاستعدادات لاستضافة المعرض تتم وفق أعلى الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة الموظفين والزوار والعارضين، داعياً الجمهور إلى زيارة هذا الحدث للاستفادة من الفرص المميزة التي سيتيحها، والخيارات الواسعة من أحدث سلع ومنتجات التخييم والرحلات السياحية وبأسعار تنافسية. وسيفتتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 10 مساءً، عدا يوم الجمعة من 3 مساءً إلى 10 مساءً.

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