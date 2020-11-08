10 تجارب ترفيهية مليئة بالتشويق في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت جزيرة ياسدعوة مفتوحة لعشاق المغامرات والتشويق للاستمتاع بـ 10من أكثر التجارب الترفيهية المشوقة التي تحتضنها الجزيرة، وذلك في إطار احتفالها بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح عالم فيراري أبوظبي.

1- اختبروا تجربة الانزلاق داخل حلقة لعبة طيران الأبطال مع تجربة «المسار الانزلاقي» كونوا من أول الزوار الذين يستمتعون بتجربة «المسار الانزلاقي» الجديدة والأولى من نوعها في عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس، والتي ستتيح لعشاق المغامرات الانزلاق على المسار الذي يمر داخل حلقة أفعوانية طيران الأبطال. كما يمكنكم خوض تحدي السباق المزدوج على المسار الانزلاقي والاستمتاع بالمناظر الخلابة لجزيرة ياس برفقة الأصدقاء.

2- استمتعوا بجولة على السطح الأحمر لعالم فيراري أبوظبي:

يعتبر السقف الأحمر لعالم فيراري أبوظبي، سمة تميز أفق جزيرة ياس على مدى العقد الماضي، والآن، ستتاح للزوار فرصة التجول على السطح الأحمر المميز للمدينة الترفيهية والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الرائعة في جزيرة ياس في تجربة هي الأولى من نوعها.

3- انطلقوا بسرعة 240 كيلومتراً في الساعة مع أسرع أفعوانية في العالم:

تعد «فورمولا روسّا» الأفعوانية الأسرع في العالم، وتتميز بكونها تعمل باستخدام نظام رافعة هيدروليكي يحاكي الأنظمة المستخدمة في إطلاق الطائرات النفاثة، لتمنح الزوار تجربة مفعمة بالتشويق تحاكي تجربة قيادة سيارة فيراري الخاصة بسباقات الفورمولا 1. وتنطلق «فورمولا روسّا» على طول مسارات حلبات السباق من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين، ثم تتسارع لتصل إلى 240 كيلومتراً في الساعة.

4- خوضوا سباقاً في حلبة «أكاديمية الكارتينج»:

تعتبر «أكاديمية الكارتينج» الحلبة الأولى من نوعها في المنطقة لسيارات الكارتينج الكهربائية، وتتيح لروادها من مختلف الأعمار الفرصة لتجربة مسارها الملتوي والممتد لمسافة 290 متراً، وذلك في سباق مليء بالتشويق يضمن للضيوف تجربة قيادة استثنائية مماثلة لتجارب أبطال سباقات السيارات.

5- استكشفوا تجارب مشوقة تناسب كافة الأعمار:

تتيح منطقة العائلة في عالم فيراري أبوظبي لزوار المدينة الترفيهية الصغار خوض تجارب مميزة مليئة بالتشويق، لتضيف للألعاب والمرافق الترفيهية المميزة التي تحتضنها عالم فيراري أبوظبي تجارب استثنائية مناسبة لمختلف الأعمار. وتتضمن منطقة العائلة العديد من الألعاب التي تضمن تجربة مليئة بالمرح والتشويق، الأمر الذي يجعل من عالم فيراري الوجهة الأنسب لتجربة ترفيهية استثنائية لجميع أفراد العائلة.

6- خوضوا تجربة قيادة مميزة حول حلبة مرسى ياس:

تتضمن حلبة مرسى ياس 21 زاوية توجد في مسار السباق، لتمكن عشاق السيارات من عيش تجربة مماثلة لتجربة أبطال سباق الفورمولا 1 والاستمتاع بتجارب قيادة السيارات الرياضية بسرعة على مسار الحلبة البالغ طولها 5.5 كيلومترات، بما في ذلك مرسيدس إيه إم جي جي تي إس، وأستون مارتن جي تي 4، وفيراري 458 جي تي. كما يمكن للزوار إحضار سيارات السباق الخاصة بهم إلى حلبة مرسى ياس لكسر حدود السرعة.

7- احظوا بجولة مع «ذا ريدلر» في عالم وارنر براذرز أبوظبي:

انطلقوا على متن لعبة «الدوران مع ذا ريدلر» في عالم وارنر براذرز أبوظبي واستمتعوا برحلة مميزة، حيث تضمن هذه اللعبة للباحثين عن التشويق في شوارع غوثام سيتي خوض تجربة فريدة من نوعها. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالتجارب المشوقة الأخرى التي تحتضنها غوثام سيتي، بما في ذلك «بيت عجائب ذا جوكر» و«باتمان: التحليق مع فارس الظلام».

8- استمتعوا بتجربة ترفيهية استثنائية في ياس ووتروورلد:

استعدوا لخوض تجربة ترفيهية مميزة في ياس ووتروورلد، حيث يمكن لضيوف المدينة المائية الاستمتاع بالانزلاق على منزلقات «هضاب هملول» بارتفاع يوازي 10 طوابق، أو تجربة الانزلاق العامودي في «ليوا لوب»، أو خوض سباق مع العائلة والأصدقاء في منزلقات «سباق»، ومتابعة التجربة الترفيهية الممتعة عبر الاسترخاء في «نهر الراحة»، الذي يجري لمسافة 300 متر من المياه الهادئة.

9- حلقوا عالياً في «كلايم أبوظبي»:

توفر «كلايم أبوظبي» فرصة الاستمتاع بالتحليق في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم لخوض تجربة مليئة بالتشويق تناسب مختلف الأعمار والمستويات الاحترافية.

10- ارتقوا إلى آفاق جديدة في «كلايم أبوظبي»:

يمكن لضيوف «كلايم أبوظبي» تجربة تسلق جدار «ذا ساميت»، الذي يعد أطول جدار تسلق داخلي في العالم ويبلغ ارتفاعه 42 متراً. ويضم «كلايم أبوظبي» 5 جدران تسلق داخلية ذات ارتفاعات متفاوتة الصعوبة.

وتتوفر هذه التجارب المفعمة بالمرح والتشويق للضيوف في ظل اعتماد إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في كافة المرافق الترفيهية في جزيرة ياس.

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