حاكم عجمان يصدر قراراً بتعيين مدير عام لدائرة التنمية الاقتصادية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قرارا بتعيين سعادة عبدالله أحمد سيف الحمراني مديرا عاما لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.

وبهذا القرار يكون المدير العام مسؤولا أمام حاكم الإمارة ورئيس الدائرة عن مباشرته لصلاحياته وممارسته اختصاصاته المحددة له.

يذكر أن سعادة عبدالله أحمد سيف الحمراني حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص وماجستير في تكنولوجيا النقل البحري وبكالوريوس في الحقوق ومقيم دولي معتمد من المنظمة الأوربية للجودة ومحاضر معتمد في التخطيط الاستراتيجي والجودة والتميز المؤسسي ويتمتع بخبرة واسعة في التدقيق الداخلي وفي إدارة الموارد المالية والمحاسبة والموارد البشرية.

وتقلد الحمراني العديد من المناصب آخرها نائب قائد عام شرطة عجمان من 2015 إلى 2020 وقبلها مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء 2012 – 2015 ومدير إدارة الموارد البشرية 2011 – 2012 ورئيس مركز الحميدية 2009 – 2011 ورئيس مركز شرطة المدينة 2008 – 2009.

وحصل سعادته على العديد من الدورات والبرامج التدريبية منها دورة مقيم ابتكار معتمد 2018 ودورة في منظومة التميز الحكومي 2017 ودورة قياس وتطوير الكفاءات الإدارية 2015 وبرنامج القيادات الإدارية 2015 ودورة تطورات تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف 2015 ودورة الأساليب الحديثة لبناء فرق العمل وتنميه روح الفريق 2015 واجتاز أكثر عن 40 دورة متخصصة.

ويملك سعادته 4 ملكيات فكرية مسجلة باسمه وقدم العديد من البحوث أثناء فترة عمله وترأس أكثر عن 30 فريق عمل ومجموعات مهنية وله مجموعة من الإنجازات وساهم في حصول القيادة العامة لشرطة عجمان على 86 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال 2009 – 2020 وتلقي العديد من شهادات الشكر والتقدير والجوائز والميداليات والشارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز