تأثير طفيف للجائحة على الاستهلاك بالإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي، أن تأثير جائحة «كوفيد19» على أنماط الإنفاق السائدة بين المستهلكين في الإمارات كان طفيفاً للغاية ولا يكاد يُذكَر. وقال الصندوق إن متوسط إنفاق المستهلكين في الإمارات على شراء المواد الغذائية ارتفع خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت تفشي «كوفيد19» 0.05 %، فيما ارتفع على المطاعم والفنادق 0.02 %. وانخفض متوسط الإنفاق على شراء الملابس 0.12 %، وعلى الإسكان 0.02 %، وعلى الأنشطة الترفيهية 0.18 %.

وأضاف أن متوسط الإنفاق على السلع الأخرى انخفض بعد تفشي الجائحة 0.01 % فقط، وانخفض المتوسط الإجمالي 0.08 %.

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