توفير أفضل الخدمات الاستباقية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل المشرفة على إدارة الخدمات الاستباقية بوزارة اللا مستحيل، أن إطلاق منصة «باشر» لتأسيس ومزاولة الأعمال، ضمن مخرجات عمل إدارة الخدمات الاستباقية، يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات بالتركيز على قطاع الأعمال والاستثمار، وتوفير أفضل الخدمات التي تسهل لرواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركاتهم بسرعة وكفاءة.

وقالت عهود الرومي إن منصة «باشر» توفر للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة تأسيس ومزاولة أعمالهم عبر باقة متكاملة من الخدمات الاستباقية، التي يتم تقديمها من خلال قنوات ذكية توظف حلول التكنولوجيا المتقدمة لتوفير الوقت والجهد واختصار رحلة المتعامل وتعزيز تجربة حصوله على الخدمة.

وأوضحت أن «باشر» تدعم تحقيق أثر إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الإمارات، من خلال تسريع إجراءات تأسيس الأعمال وإنجاز المعاملات المرتبطة بها.

وأثنت عهود الرومي على جهود وزارة الاقتصاد وكافة الجهات الحكومية المشاركة في تطوير وتقديم باقة الخدمات التي توفرها منصة «باشر»، ودورهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى جيل جديد ومستقبلي من الخدمات الحكومية.

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