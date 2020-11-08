غرفة الشارقة تطوّر مهارات موظفيها لتطبيق نظام إدارة الأعمال

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، دورة تدريبية على مدار أربعة أيام، استهدفت تطوير مهارات موظفيها حول تطبيق المتطلبات والتدقيق الداخلي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019، جاء ذلك انطلاقاً من حرص الغرفة على الارتقاء بالأداء والتطوير والتحسين المستمر لمستوى الخدمات التي تقدمها، من خلال نشر ثقافة الجودة وإعداد فريق عمل يسهم في تنفيذ متطلبات هذا التوجه، وخلق بيئة محفزة للإبداع وتعزيز قدرة الموظفين على التميز والتفوق في خدمة مجتمع الأعمال.

خدمات

وشارك في الدورة التي أقيمت أخيراً عبر الاتصال المرئي 11 موظفاً وموظفة، بحضور مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في غرفة الشارقة، وقدمها علي ماضي المدير الإقليمي لخدمات التدريب في المركز، حيث تناول خلالها وصف أهداف نظام إدارة استمرارية الأعمال المتمثلة في ضمان استمرار تقديم الخدمات أثناء الأزمات والطوارئ، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ومواكبة التطورات المستجدة في العمل الإداري والمؤسسي، كما تعرّف المشاركون على دور ISO 22301:2019 في المساهمة بتحقيق الأمن التنظيمي والمجتمعي وما هي المتطلبات الأساسية للحصول على هذه المواصفة، فضلاً عن التعرف على متطلبات التدقيق الداخلي ووصف أدوار ومسؤوليات المدققين وآليات التخطيط للتدقيق الداخلي وإجراءاته وطرق المتابعة في كل مراحل تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال.

رعاية

وأكدت مريم سيف الشامسي، أن غرفة الشارقة تحرص دوماً على تلبية احتياجات الأعضاء والمتعاملين وتطور آليات رصدها لملاءمة مواقع تقديم الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية المؤهلة والحرص على تنميتها على الدوام، وتهدف أيضاً إلى تطوير منهجيات ونظم وأدلة ذات كفاءة عالية لدعم الابتكار والإبداع لتحقيق أعلى مستويات الجودة والارتقاء بأدائها لتلبي تطلعات رؤيتها ورسالتها في رعاية مصالح القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي نفذتها الغرفة عبر مركز الشارقة للتدريب والتطوير في إطار خطة العمل التشغيلية السنوية استجابة للاحتياجات التدريبية التي تم رصدها عبر الدراسات الاستطلاعية التي تجريها سنوياً، سعياً منها لرفع كفاءة العمل واستكمالاً لمنظومة التميز المؤسسي من خلال استيفاء متطلبات الأيزو وإدارة الجودة الشاملة.

تعزيز

وأوضحت الشامسي أن نظام إدارة استمرارية الأعمال يسهم في تعزيز جهود الغرفة لتحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الأزمات لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية، وتخفيض فترات التوقف لأدنى مستوى، وغيرها من أساسيات إدارة المخاطر بالغرفة، مؤكدة أن المركز سيعمل على تعميم التجربة لتشمل المزيد من الموظفين في الفترات المقبلة، وفق استراتيجية غرفة الشارقة على تنفيذ دورات وورش عمل متنوعة تعزز الكوادر البشرية في مختلف التخصصات بما ينعكس على جودة الخدمات والمخرجات.

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