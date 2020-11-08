سيدات أعمال أبوظبي ينظم معرض «الاختيار الأول»

المصدر: أبوظبي ـ وام

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، فعاليات المعرض الافتراضي الثالث «الاختيار الأول»، وذلك بعد النجاح الذي حققه كل من المعرضين الافتراضيين الأول والثاني. شهد افتتاح المعرض الذى نظم مؤخراً كل من الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، ومريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والدكتورة أماني عصفور رئيسة اتحاد صاحبات الأعمال والمهن العرب، وخيرية دشتي الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، وعضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعضوات مجلس سيدات الأعمال العرب، والدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالإضافة إلى عدد كبير من رائدات الأعمال من مختلف الدول العربية.

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