دبي الثانية إقليمياً في مؤشر التمويل الأخضر العالمي 2020

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الثاني عربياً والمركز 50 عالمياً في مؤشر التمويل الأخضر العالمي 2020 في نسخته السادسة الصادرة عن مؤسسة «زد ين» بدعم من«مؤسسة مافا»، متقدمة درجة واحدة عن ترتيبها السابق في مؤشر 2019، من حيث عمق وتقييم التمويل الأخضر، متقدمة 80 درجة في عامل التقييم من 386 درجة في الإصدار السابق إلى 466 درجة في تقييم هذا العام.وحلت دبي ثانياً بعد الدار البيضاء فيما جاءت في المركز 56 عالميا بزيادة 84 درجة في التقييم مسجلة 466 درجة عن تقييمها السابق في المؤشر 5 لعام 2019 حيث حازت 392 درجة.

بوابة المال

وتطرق المؤشر إلى مركز دبي المالي العالمي واصفاً إياه بأنه أحد المراكز المالية الأكثر تقدمًا في العالم، ويعدّ بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق المنطقة (التي تضم 72 دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 3 مليارات نسمة وناتج محلي إجمالي إسمي يناهز 7.7 تريليونات دولار) وأسواق أوروبا وآسيا والقارتين الأميركيتين.

وتتمثل رؤية المركز في قيادة مستقبل التمويل، ويقدم واحدة من أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة، بما في ذلك حلول الترخيص الفعالة من حيث التكلفة، واللوائح الملائمة للغرض، وبرامج التسريع المبتكرة، وتمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو. ويتألف المركز من مجموعة متنوعة من أماكن البيع بالتجزئة والمطاعم ذات الشهرة العالمية، والمشهد الفني والثقافي الديناميكي، والشقق السكنية، والفنادق والأماكن العامة، ولا يزال المركز واحدًا من أكثر الوجهات التجارية ونمط الحياة رواجًا في دبي.

مؤشر الجودة

واحتفظت أمستردام بمكانتها في مؤشر العمق، فيما صعدت زيورخ إلى المرتبة الثانية. وفي مؤشر الجودة، انعكست هذه المراكز، وجاءت زيورخ في المقدمة وتأتي أمستردام في المرتبة الثانية. والمؤشر يعتمد على مجموعة من العوامل المفيدة - المقاييس الكمية - ومسح عالمي لتقييم المتخصصين الماليين حول جودة وعمق عروض التمويل الأخضر. وقامت مؤسسة«زد ين» بدعم من«مؤسسة مافا» بدراسة 121 مركزًا ماليًا. حيث زاد عدد المراكز في المؤشر إلى 74 مركزا من 67 في المؤشر 5، مع إضافة جلاسكو وغوجارات وهلسنكي ولشبونة وأوساكا وتشينغداو وويلينجتون.

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