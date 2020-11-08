3 جامعات تفوز بمسابقة «دبي للاستثمار» للبيئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن الفائزين في مسابقة «البناء والتغيير: العمل على البلاستيك»، التي أطلقتها بين جامعات دولة الإمارات في بداية العام الجاري.

وتصدرت جامعة هيريوت وات الفائزين بالمسابقة، تلتها جامعة حمدان بن محمد الذكية بالمرتبة الثانية، والجامعة الأمريكية في الشارقة، التي حازت على المركز الثالث، حيث نالت الجامعات الفائزة، جوائز نقدية.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار: «في الوقت الذي نعيد فيه التفكير باستراتيجياتنا الاستثمارية، فإن تركيزنا ينصب بشكل كبير على الشباب الذين يفرضون آليات جديدة في السوق، إلى جانب قيامهم بإعادة تعريف قيم ريادة الأعمال والاستثمار، ويناصرون تأسيس الشركات والعلامات التجارية بشكل متزايد». واستقطبت المسابقة أكثر من 110 طلاب من 19 جامعة في جميع أنحاء الدولة، واستمرت 13 جامعة منها في المشاركة حتى النهاية رغم تداعيات الجائحة.

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