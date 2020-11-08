5 توصيات لتعزيز رأس المال في الأسواق الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت لجنة الأسواق الناشئة والنامية - أكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) - برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، تقريراً يستعرض التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والفرص المتاحة أمامها لتطوير أسواق رأس المال فيها؛ بوصفها محركـات رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية والشمول المالي.قدم التقرير 5 توصيات رئيسية يتعين على الجهات التنظيمية بالأسواق الناشئة وضعها في الاعتبار عند سعيها لتعزيز أسواق رأس المال فيها تتضمن:

- وضع استراتيجيات شاملة لتطوير أسواق رأس المال، وتسخير أقصى طاقاتها لضمان نزاهة أسواق رأس المال وتعزيز كفاءتها في جمع رؤوس الأموال.

- زيادة مشاركة المستثمرين المؤسساتيين، وطرح خيارات استثمارية متنوعة وتعزيز الثقة في الأسواق في مقدمة أولوياتها.

- إرساء أطر تعاون وثيقة على المستوييـْن الوطني والدولي بهدف تطوير أسواق رأس المال مع إتاحة الفرصة أمام الجهات المُنظِّمة للأوراق المالية للمشاركة الفاعلة في ذلك.

- وضع خطط فعّالة بهدف تثقيف المستثمرين وإرشادهم.

وساهمت «أيوسكو» في إعداد هذا التقرير كجزء من برنامج فريق عمل الهيكـل المالي الدولي التابعة لمجموعة الدول العشرين لعام 2020.

وقال الدكتور عبيد الزعابي، رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «إن الأسواق المالية تواجه تحديات مستمرة نتيـجة ظهور منتجات مالية جديدة وتعاظم استخدام التقنيات المالية. وبناءً على ذلك، ينبغـي على الجهات التنظيمية للأسواق الناشئة تعلم كيفية التكيُّف والاستجابة السريعة للتحديات الجديدة التي تؤثر على أسواق رأس المال العاملة فيها. ويقدِّم التقرير عدداً من التوصيات القيّمة التي يجب تشجيــع الدول الأعضاء في لجنة الأسواق الناشئة والنامية على الأخذ بها عند سعيها لتعزيز أسواقها».

وقال بول أندروز، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية: «يجسِّد هذا التقرير المُقدَّم من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إلـى مجموعة الدول العشرين مساعينا الرامية إلى تعزيز سلامة ومرونة أسواق رأس المال الناشئة، حيث يمكن لهذه الأسواق أداء دور رئيسي في دعم اقتصادات الدول النامية. ويهدف هذا التقرير أيضاً إلى تشجيع الجهات التنظيمية بالأسواق الناشئة على استغلال الفرص الجديدة، بما في ذلك تلك المتاحة في مجاليْ التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام، لتطوير أسواقها».

يلخص التقرير المنشور تحت عنوان «تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول» العمل المكثف والمتواصل الذي قامت به اللجنة في مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير الأسواق، بدءاً من الحوكمة المؤسسية والأطر التنظيمية، وانتهاءً بأسواق سندات الدين وسيولة الأسواق. ويتناول التقرير بالتحليل الآثار الأوليِّة التـي خلّفها فيروس كورونا المستجد على الأسواق الناشئة، مع التركيز على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج ومدى مرونة العمليات التشغيلية لهذه الأسواق في ظل الجائحة.

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