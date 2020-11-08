«دبي المالي العالمي» مقر إقليمي لـ «ريبل» للمدفوعات المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن افتتاح المقر الإقليمي لشركة «ريبل» Ripple المتخصصة في معالجة المدفوعات المالية الدولية بتقنية بلوك تشين، لتبدأ الشركة ممارسة عملياتها على مستوى المنطقة من المركز.

تشريعات مبتكرة

ويأتي اختيار الشركة للمركز بالنظر إلى التشريعات المبتكرة التي يطبقها إلى جانب الشبكة الواسعة والسمعة المرموقة التي يتمتع بها بوصفه مركزاً مالياً عالمياً، وتؤكد هذه الخطوة مساعي الجانبين في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.

وتأسست شركة «ريبل» عام 2012 وفق رؤية تعمل على توفير حلول وخدمات مالية مبتكرة تسهم في تحويل ونقل الأموال بسرعة ومعايير نقل المعلومات نفسها التي نشهدها اليوم، وتقدم الشركة لعملائها من خلال شبكتها «RippleNet» سهولة تحويل ومعالجة أموالهم بشكل آني وموثوق به، وبكفاءة من حيث التكلفة مع إطلاع شامل على العمليات أينما كانت حول العالم، وتعتمد المئات من الشركات المالية في أكثر من 45 دولة على هذه الشبكة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة المركز: «يعد المركز منصة عالمية مثالية تساعد الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومن خلال القوانين والتشريعات المتطورة لديه، على التعاون مع غيرها من الشركات المتواجدة في المركز، إذ تعتبر هذه الشركات جزءاً من أكبر منظومة مالية في المنطقة، والتي تساهم بشكل كبير في عملية تطور القطاع المالي محلياً وإقليمياً وعالمياً».

مرحلة التعافي وأضاف: «لاحظنا خلال مرحلة التعافي من الجائحة العالمية، التوجه العالمي نحو الأجندة الرقمية، الأمر الذي يؤكد أن شركة «ريبل» إلى جانب أكثر من 230 شركة تعمل في المجال في المركز سيكون لها دور محوري في مستقبل القطاع المالي». وقال نافين جوبتا، مدير شركة «ريبل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: «تمتلك الشركة قاعدة عملاء كبيرة في المنطقة، الأمر الذي شجعنا على افتتاح مقر إقليمي في دبي، الذي سيلبي احتياجاتهم ويوفر حلول تقنيات بلوك تشين مبتكرة وخاصة بهم، فضلاً عن تمكين علاقتنا مع غيرها من الشركات المالية في المنطقة».

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