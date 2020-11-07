ورش تدريبية لدعم مشاريع سيدات الأعمال واستدامتها من خلال «إشراقة»

المصدر: عجمان – وام

ينظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة صناعة عجمان، سلسلة ورش عمل متخصصة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني «إشراقة»، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري، تماشياً مع أهداف البرنامج لتعزيز التنوع والابتكار في فئتيه «الأمن الغذائي والمائي، والصحة»، وتشجيع سيدات الأعمال بشكل خاص على تطوير مشاريعهن واستدامتها وتحويل أفكارهن لمشاريع قائمة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج الوطني إشراقة، على تنوع ورش العمل في الإدارة والتسويق ودراسات الجدوى والمالية والابتكار وغيرها من المجالات، موضحة أن كافة ورش العمل والتي تنظم عبر خاصية الاتصال المرئي متاحة لرواد ورائدات الأعمال والمقبلين بشكل عام على تنفيذ مشاريع جديدة بهدف تعميم الاستفادة، وتوفير منصة تفاعلية تعزز تبادل الخبرات والأفكار المبدعة بين المشاركين من رواد ورائدات الأعمال وتزويدهم بالأدوات والأساليب لتطوير الأفكار والمشاريع على أيدي خبراء ومعنيين بمجال ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة لبرنامج إشراقة بصدد تنفيذ عدة ورش هي ورشة تطوير العلامة التجارية، ورشة إدارة العمليات، ورشة تطوير نماذج الأعمال، ورشة إعداد وإدارة الخطة الإدارية، ورشة استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع، ورشة مهارات التقديم والعرض وختاماً ورشة معايير التقييم النهائي.

ودعت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رواد ورائدات الأعمال والمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة من داخل دولة الإمارات وخارجها لحضور ورش العمل والاستفادة منها، مؤكدة أن المجلس بشكل عام يعتمد منهجية تدريبية ضمن خطته الاستراتيجية بهدف تقديم مختلف أنواع الدعم لعضوات المجلس بشكل خاص ورواد ورائدات الأعمال عامة.

واستهلت ورش العمل بورشة «إعداد الخطة المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بحضور 84 مشاركاً ومشاركة، وقدمها سالم الغافري المستشار الاقتصادي للبرنامج الوطني إشراقة، بحيث تناول تعريف الخطة المالية وأهميتها وأهدافها في الحفاظ على التدفق النقدي المناسب والتنبؤ بالإيرادات وحجم المبيعات واستدامة المشروع والاستخدام الأمثل للتمويل وتكوين الاحتياطات المالية والتقدير السليم للمتطلبات المالية وتحديد استراتيجية التدفق النقدي للمشروع، كما شرح للمشاركين متطلبات الخطة المالية وقدم شرحاً وافياً حول كيفية إدارة الخطة المالية للمشروع من خلال مجموعة من النماذج والأمثلة العملية.

كذلك تم تنظيم ورشة بعنوان «الخطة التسويقية والتسويق الرقمي» بحضور 103 مشاركين ومشاركات، قدمها فهد فيصل الباقر مستشار ريادة الأعمال، وشرح خلالها مفهوم التسويق باعتباره اللغة المستخدمة لتقريب المسافات بين أهداف المؤسسة وأهداف المتعاملين، وقدم للمشاركين قصصاً متميزة في عمليات التسويق لكبريات العلامات التجارية، موضحاً أن التسويق يعتمد على حجم الطموح ونوعية الأهداف التجارية والشريحة المستهدفة مع أهمية الاختصار والوضوح.

وتناول بالشرح أهمية التسويق واستخدام الدول له في تحقيق رؤى أو تعزيز عادات أو قيم، مشيراً إلى ربط الخطة التسويقية في العديد من المؤسسات العالمية مع مجال المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع وقضاياه.

وأكد خلال الورشة أهمية الاستفادة من التسويق الرقمي خاصة لرواد ورائدات الأعمال باعتباره الأوسع انتشاراً والأقل تكلفة.

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